Kolíková verí v úspech Najvyššieho správneho súdu, Súdna rada začala s vypočúvaním kandidátov

7.4.2021 - Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) verí, že Najvyšší správny súd SR (NSS SR) sa „ukáže ako veľmi úspešný projekt“. Reagovala tak na vypočúvania kandidátov na sudcov novovzniknutého súdu, s ktorými v stredu začala Súdna rada SR. Prvé konanie na výber 29 sudcov NSS SR bude pokračovať 8., 9., 12. a 14. apríla. Druhé kolo bude 11., 12., 18., a 19. mája.Ministerka zdôraznila, že NSS SR bude najvyššia súdna inštitúcia, ktorá sa bude venovať žalobám občanov so štátom. „Myslím si, že tým dávame jasne najavo, že to, ako sa súdi občan so štátom, je pre nás dôležité,“ doplnila. Ako príklad uviedla spory súvisiace s daňami alebo stavebnými povoleniami.Najvyšší správny súd sa bude venovať aj vyvodzovaniu zodpovednosti voči právnickým profesiám, a to prokurátorom alebo sudcom. Ako Kolíková dodala, nový súd pomôže „odľahčiť“ Najvyšší súd SR, na ktorom sa tejto agende doposiaľ venuje správne kolégium. „V rámci reformy súdnej mapy sa uvažuje, že sa vytvoria správne súdy. To by bolo zasa odľahčenie krajských súdov o časť správnej agendy,“ uzavrela Kolíková.