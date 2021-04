Vláda ohlásila rozšírenie pomoci pre cestovný ruch zasiahnutý koronakrízou o ďalších 120 miliónov eur

Na pomoc gastrosektoru a cestovnému ruchu pôjde ďalších 120 miliónov eur. Oznámil to v stredu predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár spolu s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). Dohromady tak na pomoc tomuto odvetviu bude vyčlenených 220 miliónov eur.



"Budeme vedieť pomôcť veľmi veľa podnikateľom v gastrosektore, cestovnom ruchu, ktorí boli decimovaní touto pandémiou a tento sektor bol najviac postihnutý," skonštatoval Kollár. Expremiér a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽANO) priblížil, že podnikateľom v gastre a cestovnom ruchu sa nahrádza 10 % výpadku ich tržieb. Podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) budú môcť o túto pomoc po novom žiadať aj subjekty, ktoré vznikli počas roka a nemôžu sa porovnať s referenčným rokom 2019.

Doteraz bola otvorená výzva v rámci tejto schémy, počas ktorej bolo možné čerpať pomoc za mesiace apríl až október 2020. "Vďaka tejto pomoci budeme môcť otvoriť ďalšiu výzvu prakticky okamžite už najbližšie dni, a to bude výzva za mesiace november až marec 2021. Zatiaľ sme stále v rovine 'de minimis'. Očakávame schválenie veľkej schémy, ktorá prekračuje hranicu 200.000 eur, najbližšie dni, najbližšie týždne," poznamenal Doležal.



Aj v ďalšej etape schémy 'de minimis' budú podľa rezortu dopravy oprávnenými prijímateľmi prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, akvaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.



Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je podľa rezortu dopravy pokles tržieb o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Vyhodnocuje sa každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty. Limit čerpania je stanovený na 200.000 eur na žiadateľa, keďže ide o tzv. schému pomoci 'de minimis'.



Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pôvodne žiadalo 157 miliónov eur navyše na pomoc pre cestovný ruch. Už alokovaných 100 miliónov eur by podľa Doležala nestačilo ani do konca minulého roka. Minister dopravy odôvodnil zmenu požadovanej sumy tak, že týchto 120 miliónov eur je v rámci schémy minimálnej pomoci do 200.000 eur. Veľká schéma pomoci však ešte nie je schválená Európskou komisiou (EK). "Ten rozdiel sú práve prostriedky pre veľké subjekty, ktoré presahujú schému 'de minimis', takže bude to rozdelené na dve časti," dodal Doležal.

Minister financií Igor Matovič neodpovedal na novinársku otázku k situácii v koalícii a k vzťahom s Richardom Sulíkom. Odpovedal len na otázku, ktorá sa týkala pomoci podnikateľom.

Správu budeme aktualizovať