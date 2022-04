Kolíková verí, že obvinenie Fica a Kaliňáka stojí na „pevných nohách“

20.4.2022 (Webnoviny.sk) - Od začiatku je zrejmé, že korupcia, ktorá sa teraz odhaľuje, dosahuje až na najvyššie politické špičky prechádzajúcej vlády. Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) po rokovaní vlády.Reagovala na to, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila bývalého premiéra Roberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka . Podľa informácií Denníka N sú obvinení zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny.Šéfka rezortu spravodlivosti dôveruje orgánom činným v trestnom konaní, že urobili všetko pre to, aby obvinenie stálo „na pevných nohách“.Kolíková zdôraznila, že zákony musia platiť pre každého. „Je dôležité, aby každé takéto podozrenia a obvinenie bolo, samozrejme, dotiahnuté do konca až k preukázaniu viny na súde. Potom sa môžeme rozprávať o tom, že korupcia bola odhalená a páchatelia boli dolapení. Zatiaľ sme na začiatku takéhoto trestného stíhania,“ dodala.