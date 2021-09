Kolíková verí, že zostane ministerkou. Koaliční lídri podľa nej určite nájdu dohodu

Určite nájdu dohodu

Odišlo sedem poslancov

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková , ktorá v stredu oznámila odchod z koaličnej strany Za ľudí , vždy cítila podporu premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a "tak je to aj teraz".Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády s tým, že rozdelenie ministerských postov je otázkou dohody koaličných lídrov. Reagovala tak na dohady, či po opustení strany ostane v ministerskom kresle.„Ja nie som koaličný líder. Ja som ministerka spravodlivosti a mojím nadriadeným je premiér," zdôraznila Kolíková. Podľa nej je teraz dôležité, aby sa koaliční lídri stretli a potvrdili pomery v koalícii.„Vidím to tak, že koaliční lídri sa stretnú a určite nájdu dohodu," skonštatovala ministerka. Dodala, že kým je ministerkou spravodlivosti, urobí všetko pre to, aby mohla realizovať reformy.Nespokojné krídlo Za ľudí okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej v stredu oznámilo, že opúšťa stranu Za ľudí a vstupuje do poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Zo strany Za ľudí okrem ministerky Kolíkovej vystupujú aj poslanci parlamentu Vladimír Ledecký Ján Benčík , ktorý nie je členom Za ľudí, iba za ňu kandidoval v parlamentných voľbách.