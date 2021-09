Kiska je sklamaný a smutný z diania v strane Za ľudí, iný vývoj ani nečakal

Rozumie rozhodnutiu Kolíkovej

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Andrej Kiska odchodu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a šiestich poslancov Národnej rady SR zo strany Za ľudí rozumie. Iný vývoj udalostí sa podľa neho po udalostiach posledných mesiacov ani očakávať nedal.Kiska to uviedol v statuse na sociálnej sieti, ktorému dal nadpis „Rozpad strany Za ľudí“. Bývalý prezident vyjadril z diania strane, ktorú zakladal, sklamanie a smútok.„Rozumiem dnešnému rozhodnutiu Márie Kolíkovej, ako aj poslancom Národnej rady. Iný scenár po tom všetkom, čo sa udialo, sa už asi ani nedal očakávať. Verím, že v klube SaS budú mať podmienky pre to, aby uplatnili všetci svoj talent, schopnosti a skúsenosti,“ napísal Kiska v statuse.Predsedníčka strany Veronika Remišová sa podľa neho asi začala domnievať, že niektorí členovia by po jej prípadnom opätovnom nezvolení za predsedníčku vyvinuli tlak, aby odstúpila aj z postu ministerky.Preto svoje právomoci využila, zmenila predsedníctvo a snem sa neuskutočnil. Výsledkom je, že stranu opustili všetci členovia, ktorých Kiska pokladal za zakladajúcich členov.„Strane Za ľudí želám úspešný reštart. Nie som už členom strany ale tak, ako každej ďalšej strane, ktorá chce Slovensko zbaviť ťažoby desaťročnej vlády Fica, jej držím prsty. Vám všetkým, ktorí ste volili stranu Za ľudí kvôli mojej osobe chcem povedať, že mi je nesmierne ľúto, čo sa udialo. Nikdy by som si nepomyslel, že budeme svedkami udalostí dnešných dní,“ doplnil Kiska a dodal, že hoci vnútrostranícky boj nedopadol víťazne, verí, že boj o slušné a spravodlivé Slovensko pokračuje ďalej.Odchod z poslaneckého klubu Za ľudí v stredu okrem Kolíkovej oznámili poslanci Vladimír Ledecký Ján Benčík , ktorý nie je členom Za ľudí, iba za ňu kandidoval v parlamentných voľbách.V poslaneckom klube SaS budú fungovať ako platforma Za spravodlivé Slovensko, nevytvoria teda žiaden nový politický subjekt ani nevstupujú do strany SaS.