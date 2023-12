Kolíková vyzvala generálneho prokurátora Žilinku, aby odstúpil z funkcie

Žilinka je ticho, keď idú zrušiť špeciálnu prokuratúru

Rezignoval na svoju funkciu a poslanie

8.12.2023 (SITA.sk) - Poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) vyzvala generálneho prokurátora Maroša Žilinku , aby odstúpil z funkcie.Uviedla to na margo Žilinkovho vyhlásenia, že Úrad špeciálnej prokuratúry nie je pre fungovanie prokuratúry nevyhnutný. Podľa generálnej prokuratúry je zároveň výlučnou právomocou zákonodarcu, pre akú organizáciu prokuratúry SR sa rozhodne.„Považujem za nevídané, aby generálny prokurátor, osobitne ten, ktorý bol súčasťou špeciálnej prokuratúry, ktorý nikdy nijakým spôsobom nespochybňoval túto inštitúciu, bol ticho, keď idú zrušiť špeciálnu prokuratúru. A nielen, že sa nevie zastať špeciálnych prokurátorov, nevadí mu ani to, že vezmú spisy desiatkam špeciálnych prokurátorov a dajú ich krajským prokurátorom, ktorí o nich nič nevedia," upozornila poslankyňa.Taktiež je podľa nej nevídané, že sa Žilinka neohradí ani voči spôsobu, akým chce nové zmeny zaviesť vláda Roberta Fica Smer-SD ). Kolíková zároveň informovala, že 30 špeciálni prokurátori vyjadrili odmietavé stanovisko voči plánovanému zrušeniu inštitúcie.„Núti ma to prijať úvahu, že generálny prokurátor nie je slobodný pri svojom rozhodovaní. Ak takýmto spôsobom rezignoval na svoju funkciu, na svoje poslanie, má niečo ťaživé, čo ho obmedzuje vo svojom výkone funkcie," uviedla Kolíková.