Lipšicova ponuka na odstúpenie stále platí, ak vláda ustúpi od zámerov zrušiť alebo oslabiť fungovanie ÚŠP

Poďakoval verejnosti za podporu

Systémová zaujatosť

8.12.2023 (SITA.sk) - Stále platí ponuka, že ak vláda ustúpi od svojich zámerov zrušiť alebo oslabiť fungovanie Úradu špeciálnej prokuratúry a jeho prokurátorov, Daniel Lipšic sa vzdá funkcie špeciálneho prokurátora Napísal to na sociálnej sieti, pričom zároveň poďakoval verejnosti za podporu. Lipšic pritom svoju rezignáciu ponúkol už predtým, ako vláda schválila zrušenie ÚŠP.„Zachovanie tejto výnimočnej inštitúcie musí byť vždy dôležitejšie, ako akákoľvek funkcia. Boj proti organizovanému zločinu a korupcii nie je a nesmie byť založený na jednej osobe," vyhlásil Lipšic.Zároveň doplnil, že prokurátori ÚŠP sú každý deň v prvej línii boja proti najzávažnejšiemu zločinu. „Vďaka ich práci je Slovensko bezpečnejšou a spravodlivejšou krajinou," dodal špeciálny prokurátor.Podľa ministra spravodlivosti Smer-SD ) je dôvodom zrušenia ÚŠP fakt, že sa stal systémovo zaujatým a len personálne zmeny by túto situáciu neriešili.„Systémová zaujatosť je právny pojem, ktorý znamená, že ak je zaujatý vrcholný predstaviteľ nejakej inštitúcie, tak jeho podriadení, aj keby sa on vylúčil z rozhodovania, sú takisto zaujatí, lebo majú tendenciu rozhodovať v prospech svojho nadriadeného tak, aby bol spokojný," uviedol Susko