Kolíková zmenila svoj zámer, správne súdy by mali nakoniec sídliť v troch slovenských mestách

Zákon z reformy súdnej mapy

Súdy by mali fungovať od januára





Správne súdnictvo rieši spory medzi občanom a štátom. Preskúmava dôležité rozhodnutia úradov, inštitúcií, ktoré sa týkajú napríklad dôchodkov, sociálnych dávok, či daňových vecí a chráni ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov. Zriadenie správnych súdov je dôležitou črtou právneho štátu a právomoci správnych súdov sú zásadné pre návrat dôvery v inštitúcie a právny štát.



25.2.2022 - Tri prvostupňové správne súdy by mali sídliť v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach. Vyplýva to z návrhu zákona o zriadení správnych súdov, ktorý v piatok odobrila vláda Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) tak zmenila pôvodný zámer vytvoriť pre západné Slovensko prvostupňový správny súd v Trnave.Zákon je súčasťou takzvanej reformy súdnej mapy. Jeho cieľom je zriadiť dvojstupňovú sústavu správneho súdnictva, ktorú budú tvoriť tri správne súdy a Najvyšší správny súd SR. Ten vznikol ešte minulý rok. Návrh zákona je zároveň implementačným opatrením Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. „Správne súdnictvo sa týmto návrhom inštitucionálne odčleňuje od sústavy všeobecných súdov a stáva sa plne autonómnou súčasťou sústavy súdov. Po schválení Správneho súdneho poriadku, ktorým sa správne súdnictvo odčlenilo od všeobecného súdnictva v procesnej rovine a zriadení najvyššieho správneho súdu, sa tak završuje osamostatnenie správneho súdnictva aj v inštitucionálnej rovine,“ uvádza schválený návrh rezortu spravodlivosti. Pod Správny súd v Bratislave prejde výkon správneho súdnictva z Krajských súdov v Bratislave, Trnave a Nitre. Novovzniknutý správny súd v Banskej Bystrici preberie agendu z Krajských súdov v Banskej Bystrici, Trenčína a Žiliny. Správny súd v Košiciach by mal prevziať veci z Krajského súdu v Prešove a Košiciach.Účinnosť návrhu zákona navrhujú od 1. júna 2022. K tomuto dňu vzniknú správne súdy, ich činnosť však začne až 1. januára 2023. Vzniká tak časový úsek niekoľkých mesiacov, ktorý vytvára priestor pre vybudovanie týchto súdov, počnúc vyriešením otázky ustanovenia ich predsedov, výberu ich sudcov, ako aj materiálneho-technického zabezpečenia súdov.