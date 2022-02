Najvyšší súd rozhodne o bývalom špeciálnom prokurátorovi Kováčikovi, požiadal o prepustenie z väzby

Vinný z podpory takáčovcov

Proti verdiktu sa odvolal

25.2.2022 (Webnoviny.sk) - Rozhodovanie Najvyššieho súdu SR o bývalom špeciálnom prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi , ktoré je vytýčené na utorok 1. marca, sa týka jeho žiadosti o prepustenie z väzby. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu s tým, že ide o „neverejné zasadnutie s účasťou".NS SR o veci rozhoduje z dôvodu, že už mu bola postúpená trestná vec Kováčika spolu s jeho odvolaním voči neprávoplatnému odsúdeniu Špecializovaným trestným súdom. Bývalý špeciálny prokurátor Kováčik je podľa rozsudku Špecializovaného trestného súdu z 20. septembra 2021 vinný z podpory zločineckej skupiny takáčovcov a z toho, že prijal 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby.Kováčika súd uznal za vinného aj pre skutky, v rámci ktorých v apríli, respektíve v auguste 2020 odovzdal bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi informácie o vyšetrovaní prípadov vydierania podnikateľa Pavla Konkoľa a prípravy vraždy vyšetrovateľa Jána Čurillu. Tým podľa sudkyne Pamely Záleskej spáchal trestné činy založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku, zneužitia právomoci verejného činiteľa a ohrozenia dôvernej a utajovanej skutočnosti. Za to mu uložila trest 14 rokov väzenia v ústave s minimálnym stupňom stráženia a tiež trest prepadnutia majetku. Proti verdiktu podal obžalovaný odvolanie.