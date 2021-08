Kolíkovej ministerstvo chce posilniť alternatívne riešenie sporov, mediáce budú poskytované bezplatne

Najčastejšie riešia rodinné či susedské spory

Súdom chýbajú informácie

29.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) chce posilniť alternatívne riešenie sporov na Slovensku, a to prostredníctvom zabezpečenia bezplatného poskytovania mediácie.Zároveň rezort vytvoril novú pozíciu špecialistu v oblasti trestnej mediácie, ktorá pilotne vznikla na žilinských súdoch. Rezort spravodlivosti o tom informoval vo svojom profile na sociálnej sieti.Cieľom národného projektu ministerstva je budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike.Mediátori najčastejšie riešia rodinnoprávne, susedské, ale aj majetkové spory, avšak čoraz viac sa riešia už aj spory v školskom prostredí alebo v oblasti zdravotnej starostlivosti.„Často sa teda využíva mimo súdneho konania, ale cieľom projektu je práve posilniť jej využitie v tých sporoch, keď už začne súdne konanie,“ vysvetlila odborná garantka MS SR v civilnej časti projektu Beata Swanová. Mediácia je podľa nej cesta, ako spravodlivo vyriešiť spor rýchlo, a teda menej nákladne ako je to v súdnom konaní.Ako ďalej uviedla, prieskumy súčasného stavu preukazujú, že jednou z prekážok širšieho využitia mediácie je to, že súdnom často chýbajú praktické informácie. Súčasťou projektu je preto okrem širšej propagácie mediácia aj vzdelávanie v tejto oblasti.„V implementačnej fáze projektu bude zabezpečenie poskytovania mediácie pre účastníkov súdnych sporov zadarmo, pričom odmena pre mediátora bude hradená z prostriedkom na to vyčlenených v projekte. Dúfame, že sa týmto projektom docieli širšie informovanie verejnosti o mediácii, ale aj širšie informovanie odbornej verejnosti, najmä teda súdov a advokátov, ktorí majú rozhodné slovo pri zastupovaní klientov v súdnych konaniach,“ uzavrela Swanová.