Spoločnosť SpaceX poslala k ISS kapsulu, kozmonautom vezie robotické rameno i mravce

29.8.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť SpaceX v nedeľu poslala k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) kapsulu Dragon s robotickým ramenom, mravcami či avokádami. Zásielka zásob a experimentov by mala na stanicu doraziť v pondelok.Raketa Falcon 9 s kapsulou Dragon vzlietla z Kennedyho vesmírneho strediska amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) na Floride nadránom. Prvý stupeň rakety neskôr pristál na najnovšej oceánskej platforme SpaceX.Dragon vezie na ISS viac ako 2 170 kilogramov zásob a experimentov. Medzi nimi je čerstvé ovocie alebo dokonca zmrzlina pre posádku stanice. Skautky Spojených štátov amerických poslali na ISS mravce, žiabronôžky a rastliny ako testovacie subjekty a vedci z University of Wisconsin-Madison zase semená kvetu arábkovka thalova použité v rámci genetického výskumu.Japonský start-up Gitai Inc tam posiela robotické rameno ľudskej veľkosti, ktoré bude napríklad skrutkovať veci na stanici a v budúcnosti by malo pracovať aj mimo nej. Na ISS tiež mieria vzorky betónu, fotovoltické články a ďalšie materiály, ktoré vystavia stavu bez tiaže.Dodávka materiálu je pre SpaceX už 23., ktorú vezie pre NASA za menej ako desaťročie. Pôvodne mala letieť už v sobotu, no let zmarilo zlé počasie.