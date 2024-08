Kolíkovej tvrdenia urážajú sudcov ako reprezentantov jednej z troch mocí v štáte, tvrdí Kosová

Negatívne nastavenie voči sudcom

1.8.2024 (SITA.sk) - Výroky opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej SaS ), ktorá spojila zrušenie analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR s jej obavou z chaosu a korupcie, ktorá súvisí s fungovaním súdov urážajú sudcov ako reprezentantov jednej z troch mocí v štáte a nemajú nič spoločné s realitou. V stanovisku to uviedla šéfka Súdnej rady SR Marcela Kosová „Je neprípustné, aby politici zneužívali súdnictvo na zvyšovanie klesajúcich politických preferencií a pretláčali do spoločnosti negatívne nastavenie voči sudcom," skonštatovala Kosová.Doplnila, že Poradná rada európskych sudcov vo svojom stanovisku z roku 2021 opakovane s odkazom na svoje predchádzajúce stanoviská apelovala na to, že je potrebné rešpektovať, že súdnictvo zohráva dôležitú úlohu ako tretia moc v demokratickom právnom štáte.Je preto úlohou súdnych rád zabrániť dokonca aj zdanlivému vonkajšiemu vplyvu a tlaku, aby verejnosť mohla dôverovať, že súdne rozhodnutia sa prijímajú v takejto nezávislosti.Súdna rada musí podľa Kosovej rozhodne čeliť každému pokusu o útok alebo nátlak na jednotlivých sudcov alebo na súdnictvo ako celok.„Je smutné, že takýmto znevažujúcim útokom musí čeliť aj od bývalej ministerky spravodlivosti, ktorá vedome verejne bezdôvodne podkopáva aj tak krehkú dôveru verejnosti v nestrannosť súdov, navyše naratívami založenými na výrokoch o kolektívnej korupcii sudcov," dodala Kosová.Zánik Analytického centra Ministerstva spravodlivosti (MS) SR vytvára podľa bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) priestor pre chaos a korupciu. Ako upozornila, odborníkov začali vyhadzovať už aj na MS SR.Minister Boris Susko Smer-SD ) podľa nej tak pokračuje v ničení justície. Kolíková priblížila, že analytické centrá boli v jednotlivých rezortoch budované preto, aby politici a ministri nerobili rozhodnutia podľa toho, ako sa vyspia.„Mali sme tu s tým bohužiaľ skúsenosť počas vlády Igora Matoviča (hnutie Slovensko ), a javí sa, že sa to deje aj teraz," skonštatovala bývalá ministerka.Kolíková súčasne vyzvala ľudí, aby boli pozorní, keď sa budú rušiť ďalšie podobné inštitúcie, pretože sú kľúčové aj v boji proti korupcii.„Analytické centrá dávajú zrkadlo politikom, čo sa v krajine deje na základe objektívnych dát, a nie na základe toho, čo si politici myslia, že by mali urobiť. Dávajú im zrkadlo a ukazujú, čo je správne pre krajinu," uviedla Kolíková s tým, že bez analytického centra by nebola ani reforma justície, neboli by dáta o tom, ako je to so sudcami na súdoch, či ako je to s jednotlivými prípadmi.„Reforma súdna by sa bez týchto dát urobiť nedala. Rovnako sa reforma nedá bez analytického centra ani vyhodnotiť," upozornila Kolíková.