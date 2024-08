Progresívci spúšťajú novú kampaň. Chcú poukázať na to, že Ficova vláda „slúži iba sebe a nie ľuďom“ (video)

Voliči s rozhodnutiami koalície nesúhlasia

120 bilbordových plôch naprieč Slovenskom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

1.8.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko spúšťa novú letnú kampaň, prostredníctvom ktorej chcú poukázať na to, že vláda Roberta Fica Smer-SD ) „slúži iba sebe a nie ľuďom". Podľa predsedu hnutia Michala Šimečku to už vedia voliči opozície, no pre Slovensko je dôležité, aby to vedeli aj voliči koaličných strán.Dodáva, že voliči s rozhodnutiami Ficovej vlády nesúhlasia, čo sa odzrkadľuje aj na viacerých prieskumoch verejnej mienky. Prieskum zverejnený začiatkom leta preukázal, že väčšina ľudí nesúhlasí s tým, aby si ministri, v rozpore s pravidlami, zvyšovali platy.Taktiež väčšina ľudí, medzi ktorými sú aj voliči koalície, nechce, aby politici lietali vládnym špeciálom na Majstrovstvá Európy vo futbale do Nemecka, a nechcú, aby predseda vlády Fico mal doživotnú rentu.„Dostávali sme množstvo správ od ľudí, že toto sú veci, ktoré potrebujú vidieť aj voliči koalície. Hovorili: Dajte to na bilbordy. Inšpirovali sme sa tým a dávame to na bilbordy. Preto sme dali vylepiť 120 bilbordových plôch po celom Slovensku a špeciálne v regiónoch, okresoch a mestách, kde majú najsilnejšiu podporu vládne strany. Bilbordy budú odkazovať na to, čo si ľudia myslia a na to, čo vláda robí," informoval na štvrtkovej tlačovej besede líder PS. Šimečka dodal, že toto je len začiatok a s podobnými kampaňami budú pokračovať až do ďalších volieb.„Od začiatku vládnutia Roberta Fica poukazujeme na to, že jeho vláda neslúži ľuďom, ale slúži primárne sebe. Príkladov je nespočetné množstvo. Ten najvážnejší a v niečom najnebezpečnejší je novela Trestného zákona, prvá vec, s ktorou vláda prišla po nástupe do funkcie. Zároveň s tým sa spustili vyšetrovania voči vyšetrovateľom, ktorí pred tým stíhali korupciu, prebiehali čistky na ministerstvách, ministri si zvýšili platy a lietali si vládnym špeciálom do Nemecka a korunu tomu všetkému nasadila doživotná renta pre premiéra," uviedol Šimečka.