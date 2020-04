Koľko alkoholu vypije ročne priemerný Slovák? Vo svetovom rebríčku sme v prvej desiatke

Najviac pijú Bielorusi

Európan minie na alkohol 300 eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.4.2020 - Priemerný Slovák vypije ročne približne 12 litrov čistého alkoholu, čo v tomto smere zaraďuje Slovensko v celosvetovom meradle na deviate miesto. Podľa aktuálnych štatistík európskeho štatistického úradu Eurostat míňajú Slováci 2,5 percenta z celkových mesačných výdavkov domácnosti práve na alkohol.Ak prirátame aj cigarety, mesačne na tieto neresti minieme takmer šesť percent z rodinného rozpočtu. Agentúru SITA o tom informovala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.Londýnska King's College upozorňuje na väčšiu konzumáciu alkoholu počas karantény, ktorá je spojená s pandémiou koronavírusu. „Z aktuálneho výskumu King's College vyplýva, že 20 percent ľudí v karanténe pociťuje strach z choroby, 18 percent nervozitu a 18 percent smútok. Ľudia, ktorí boli v izolácii dlhší čas, vykazovali aj symptómy posttraumatického stresu. To môže spôsobiť vyššiu konzumáciu alkoholu počas karantény. Ohrozené sú najmä krajiny, ktoré majú spotrebu alkoholu najvyššiu, kam patrí aj Slovensko,“ povedala Lenka Buchláková.Najviac vypijú Bielorusi, a to až 14 litrov na jedného obyvateľa. Česi sú len o pár desatín percent pred Slovenskom, rovnako tak Rusi či Íri. „Slovensko má pritom v prípade alkoholických nápojov ceny na úrovni 75,3 percenta, to znamená, že sú celkovo o zhruba štvrtinu lacnejšie než priemer celej únie. V priemere ročne na alkohol dáme viac ako 400 eur,“ doplnila Buchláková.Celkovo európske domácnosti míňajú v priemere 1,6 % z ich celkových spotrebných výdavkov práve na alkoholické nápoje. V prepočte ide o 130 miliárd eur, čo zodpovedá 0,9 % hrubého domáceho produktu EÚ. V prepočte na obyvateľa tak v priemere minie Európan na alkohol ročne zhruba 300 eur. Nejde pritom o alkoholické nápoje objednávané v reštauračných a hotelových zariadeniach.Na popredné priečky vo výdavkoch na alkohol sa dostali postsovietske krajiny ako Estónsko (5,2 %), Litva (4,9 %) či Lotyšsko (4 %). Najnižšie výdavky majú Gréci (0,9 %), Taliani (0,9 %) a Španieli (0,8 %). Ak porovnávame ceny v rámci krajín EÚ, tak v prípade alkoholu a cigariet sú najdrahšie v Írsku. Práve táto krajina bola podľa posledných údajov Eurostatu jednou z najdrahších aj v prípade cien oblečenia, nábytku či doplnkov do domácnosti, dopravy a rekreácie, kultúry a v cenách v reštauráciách a hoteloch.