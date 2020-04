Koronavírus: Zomreli dvaja klienti DSS, dohodári dostanú SOS dotáciu a pendleri nebudú potrebovať test (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

21:45 Vo Francúzsku za posledných 24 hodín pribudlo 367 obetí ochorenia Covid-19 a celkovo sa ich počet zvýšil na 23 660

21:31 Bývalý náčelník Vojenskej spravodajskej služby ČR a bezpečnostný expert, generál Andor Šándorr tvrdí, že reštrikcie počas krízy musia byť jasne zdôvodnené a iba na nevyhnutnú dobu. Upozorňuje, že vláda bude musieť urobiť inventúru krízy a zabezpečiť strategickú sebestačnosť krajiny. Plošná kontrola sim kariet v 5,5-miliónovej krajine s tisíckou nakazených už podľa neho zaváňa policajným štátom.

21:14 Za posledných 24 hodín sa počet obetí vo Veľkej Británii zvýšil o 568 na 21 678. Pribudlo 3996 nových prípadov a ochorenie Covid-19 už testy od začiatku pandémie odhalili u 161 145 osôb. 20:59 Sériovo vyrobená alternatíva umelej pľúcnej ventilácie, ktorú koncom marca skonštruovali doktorandi na katedre Fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK Samuel Furka a Daniel Furka, primár Oddelenia ambulantnej chemoterapie NOÚ Patrik Palacka a asistent na anestéziológií Dalibor Gallik, pocestuje do zahraničia. Agentúru SITA o tom informoval Daniel Furka. 20:46 Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) navrhol, aby sa ďalšie prevádzky otvárali skôr ako 6. mája. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 20:33 Núdzový stav v Česku predĺžili do 17. mája, Babišova vláda chcela, aby platil až do 25. mája. Ako informuje Česká televízia, v poslaneckej snemovni nakoniec zo šiestich návrhov prešiel ten od komunistickej strany. 20:24 Štát pomôže autodopravom v čase koronakrízy znížením cestnej dane, avizuje minister financií Eduard Heger (OĽaNO). 20:11 Storočný poľský veterán z druhej svetovej vojny vyhral svoj boj s koronavírusom. Oznámila to hovorkyňa varšavskej nemocnice Iwona Soltysová. Vyliečenému Stanislawovi Bigosovi zároveň popriala veľa zdravia, pozitívneho myslenia a energie do budúcnosti. 19:30 Vozidlo už môžete dočasne vyradiť z evidencie aj elektronicky. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 19:16 Organizácia Spojených národov (OSN) vyzvala Bielorusov, aby pre rastúce šírenie nového koronavírusu v Bielorusku zostali doma. „Je čas na okamžité a rozsiahle opatrenia na posilnenie fyzických odstupov. Zostaňte doma, aby ste zastavili šírenie ochorenia COVID-19. Pomôže to zdravotníckym pracovníkom a nám všetkým vyrovnať sa s krízou,“ vyjadrila sa rezidentná koordinátorka OSN v Bielorusku Joanna Kazana-Wisniowiecki. Zdravotnícke orgány v krajine v pondelok zaregistrovali 900 nových prípadov infekcie, čo je najväčší tamojší denný prírastok. Bielorusko celkovo eviduje 12 208 prípadov vírusu, no aj napriek tomu a výzvam medzinárodných organizácií je stále jednou z mála krajín, ktoré nezaviedli obmedzenie pohybu obyvateľov. V utorok je v Bielorusku štátny sviatok, počas ktorého si tisícky ľudí chodia uctiť zosnulých na cintoríny. Prezident Alexander Lukašenko túto tradíciu však odmieta tento rok zakázať a tvrdí, že aj on navštívi hroby svojich predkov. Bieloruská hlava štátu opakovane obavy z pandémie odmieta ako „masovú psychózu“ a tvrdí že krajina zvládne epidémiu aj bez obmedzení. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko. Foto: archívne, SITA/AP. 18:57 Zredukovať obsah učiva za posledné mesiace a zadefinovať kľúčové učivo, ktoré treba prebrať do konca školského roka. Takéto ciele majú odporúčania v súvislosti s redukciou domáceho vyučovania. Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) zadefinoval kľúčové oblasti, ktorých sa to týka. 18:43 Novým koronavírusom by sa na celom svete mohla nakaziť až miliarda ľudí, pokiaľ zraniteľným štátom nebude poskytnutá urgentná pomoc. 18:25 V Taliansku za posledných 24 hodín pribudlo 2091 nových prípadov koronavírusu a celkovo už pozitívne otestovali 201 505 ľudí. Pribudlo aj 382 mŕtvych a celkovo tak v krajine majú 27 359 obetí ochorenia Covid-19. 18:11 Pendleri sa nebudú musieť pri vstupe na Slovensko preukázať negatívnym testom starším ako 30 dní. Na tlačovej konferencii po skončení rokovanie krízového štábu to vyhlásil hlavný hygienik Ján Mikas.

18:02 Počet obetí v Španielsku sa za posledných 24 hodín zvýšil o 301 na 23 822. Testy potvrdili ochorenie u ďalších 2706 ľuďoch a celkový počet potvrdených prípadov sa zvýšil na 232 128. 17:43 Nemecká ekonomika tento rok pravdepodobne klesne o 6,6 %. V aktuálnej prognóze to tvrdí popredný ekonomický inštitút Ifo. V prvom kvartáli ekonomika (HDP) podľa jeho prepočtov klesla o 1,9 %. Obmedzenia hospodárskeho života súvisiace s pandémiou koronavírusu sa naplno prejavili až v aktuálnom štvrťroku, počas ktorého možno očakávať prepad hrubého domáceho produktu (HDP) až o 12,2 %, Výkon, ktorý nemecká ekonomika dosahovala pred začiatkom súčasnej krízy, obnoví najskôr v závere budúceho roka, uviedol hlavný prognostik inštitútu Ifo Timo Wollmershaeuser. Pre splnenie tohto cieľa je však potrebné, aby sa HDP v roku 2021 zväčšilo o 8,5 %, upozornil ekonóm. 17:28 Pri vstupnej kontrole, triedení a testovaní pacientov vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žiline už niekoľko týždňov aktívne pomáhajú študenti medicíny spolu s dobrovoľníkmi zo Slovenského Červeného kríža (SČK). Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková, aktuálne sa v službách strieda spolu s kmeňovými zamestnancami nemocnice 50 mladých ľudí. 17:14 Luxembursko otestuje na nový koronavírus celú svoju populáciu. Všetkých viac než 600-tisíc obyvateľov sa testom podrobí v priebehu jedného mesiaca, oznámil to v utorok na tlačovej konferencii minister pre vedu a vzdelávanie Claude Meisch. To znamená, že za jeden deň by mali otestovať okolo 20-tisíc ľudí. Podľa slov ministra bude táto testovacia „ofenzíva“ stáť približne 40 miliónov eur. Keďže sa v pondelok v Luxembursku opäť začne vyučovanie na vysokých školách, ako prví podstúpia testy študenti a docenti. Tých už medzičasom písomne vyzvali, aby sa dostavili do jedného zo 17 testovacích centier v krajine. Doteraz otestovali na vírus SARS-CoV-2 v Luxemburskom veľkovojvodstve viac než 39-tisíc ľudí. Odhalili pritom 3 729 infikovaných, z ktorých 88 zomrelo. 16:48 Budúci rok sa tak budú na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzať zdravotné výkony pri liečbe zubného kazu aj v prípade, ak poistenec neabsolvoval v tomto roku preventívnu prehliadku. 16:37 Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) bude na krízovom štábe presadzovať ďalšie uvoľňovanie ekonomiky. Podľa neho nepriniesli veľkonočné sviatky zhoršenie situácie. „Žiadna katastrofa sa nekoná, čo sa týka korony, avšak koná sa katastrofa, čo sa týka predajní a reštaurácií, ktoré su stále ešte zatvorené“ vyhlásil. Kritizoval obmedzenie otvorenia obchodov na výmeru 300 metrov štvorcových. Škodí to podľa neho aktuálne najmä nábytkárskym firmám, keďže rozloha ich predajní je nad uvedený limit a musia byť stále zatvorené. Minimálne dve už podľa neho avizujú veľké ťažkosti, pričom jedna prevádzkuje 17 a druhá 15 predajní.

16:29 Krízový štáb v utorok rokuje a zmene pravidiel pre pendlerov. Na uvoľnenie režimu na štátnych hraniciach podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa (SaS) chýba politická vôla.

16:22 V austrálskom Sydney opäť otvorili slávnu Bondi Beach. Po piatich týždňoch od uzavretia pre pandémiu koronavírusu sa na pláž vrátili kúpajúci i surferi. Polícia pláž uzavrela, pretože tisícky návštevníkov boli v rozpore so zavedenými pravidlami dodržiavania sociálnych odstupov. Bondi Beach v utorok opäť otvorili, ale len za účelom športovania. Návštevníkov počítajú, aby zaistili sociálne odstupy. Ľudia sa však stále nemôžu zoskupovať na piesku alebo opaľovať. Samotná pláž tak bola prevažne prázdna a aj surferov nápisy ako „Surf and Go“ vyzývajú k jej rýchlemu opusteniu. V blízkosti pláže sa nachádza tiež stan na testovanie koronavírusu, keďže v meste je veľa nakazených, najmä medzi backpackermi, ktorí často žijú v preplnených ubytovacích zariadeniach. Bondi je jednou z najznámejších pláží a významnou turistickou atrakciou Austrálie. Preslávená je najmä medzi surfermi, ale tiež uvoľneným životným štýlom.

Surfisti čakajú na otvorenie slávnej Bondi Beach. Foto: SITA/AP.

16:11 Vyšetruje neobvyklú a nebezpečnú reakciu u detí, ktorá môže súvisieť s koronavírusom.

16:00 Sieť nemocníc Svet zdravia sa preto v spolupráci s telekomunikačným operátorom Orange Slovensko rozhodla začať spájať pacientov s ich rodinami cez videohovory.

15:44 Rodičovský príspevok štát počas koronakrízy vyplatí aj pri deťoch starších ako tri roky. Musí ísť o rodičov, ktorí nemajú nárok na príjem zo zamestnania, z podnikania alebo nárok na dávky sociálneho poistenia, prípadne na dôchodok z druhého alebo tretieho penzijného piliera. 15:30 Americká letecká spoločnosť Southwest Airlines v prvom kvartáli skončila v strate, ktorá bola jej prvou za takmer desaťročie. Prepravca pritom v súčasnosti neočakáva nijaké zlepšenie hospodárenia, keďže väčšina jeho lietadiel je uzemnená. „Americká ekonomika je nečinná a terajší výhľad pre druhý kvartál naznačuje, že v trendoch leteckej dopravy nebude nijaké podstatné zlepšenie,“ povedal generálny riaditeľ Southwest Airlines Gary Kelly. Strata leteckej spoločnosti za tri mesiace do konca marca bola v sume 94 mil. USD. V rovnakom období pred rokom dosiahla zisk 387 mil. USD. Southwest Airlines za prvý kvartál vykázala upravený zisk na akciu na úrovni 15 centov. Išlo o lepší výsledok v porovnaní s tým, že trh prognózoval stratu 48 centov na akciu. Firma však predpokladá, že v tomto a budúcom mesiaci sa jej prevádzkové príjmy znížia o 90 až 95 percent. 15:14 Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) uviedol, že jedno z najdôležitejších opatrení, ktoré našej krajine výrazne pomáha v boji proti novému koronavírusu, je nosenie rúšok. Mali by sme ich preto naďalej zodpovedne nosiť. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 15:03 „Akékoľvek príspevky v čase koronakrízy pre SZČO, fyzické aj právnické osoby, nebudú zdaňované a ostávajú v plnej výške,“ oznámil na tlačovom brífingu minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

14:52 Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na tlačovom brífingu uviedol, že testy v Domovoch sociálnych služieb (DSS) testy prebiehajú a zatiaľ boli všetky negatívne. Zatiaľ majú niektoré výsledky z Martina a s testovaním pokračujú aj v Bratislave. „Každý, kto bude mať pozitívny rýchlotest, pôjde ešte aj na PCR test,“ upozornil Krajniak. 14:36 Volkswagen Slovakia aktuálne vyrába v jednozmennej prevádzke všetky modely produktového portfólia.

13:52 Z ministerstva školstva sa presunie 90 miliónov eur na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na „prvú pomoc“ materským školám. Uviedol to v v utorok na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Podotkol, že pri materských školách sa komplikovane zavádza vyučovanie na diaľku a učitelia tak majú znížený plat. Dodal, že Slovensko potrebuje materské školy, ich učiteľov a kapacity.

13:39 Vláda v utorok schválila pomoc pre dohodárov prostredníctvom SOS dotácie.

Ako na tlačovej konferencii uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodina Milan Krajniak (Sme rodina), od budúceho týždňa budú môcť žiadať o pomoc tí dohodári, ktorí nemajú od 12. marca tohto roka žiadny príjem. Príspevok bude vo výške 210 eur.

13:27 Na boj proti koronakríze bude môcť Slovensko využiť ďalších 1,2 miliardy eur.

13:22 Kedy sa obnovia letecké linky? „Wizz Air v rámci svojej siete liniek predáva letenky od 1. mája, Ryanair predáva letenky od 15. mája, flydubai od 22. mája, ruský dopravca Pobeda od 1. júna,“ informuje bratislavské letisko na sociálnej sieti Facebook, ale upozorňuje, že ak bude zákaz civilných letov opätovne predĺžený, tieto lety sa nemusia uskutočniť.

13:04 „Keď je druhá vlna, väčšina je importovaná,“ upozornil Krčméry s tým, že budeme musieť sledovať situáciu na letiskách, z ktorých by mohli teoreticky prísť na Slovensko infikovaní ľudia.

12:50 Premiér Matovič, nechcel povedať ako sa zmenia podmienky pre pendlerov. Krčméry však uviedol, že konzílium odborníkov sa už dohodlo na nových pravidlách a bude o nich v utorok od 14:00 rokovať Ústredný krízový štáb.

12:46 Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) na tlačovom brífingu uviedol, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na svete.

12:40 Exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská pochválila tvrdé opatrenia prijaté na obdobie Veľkej noci, ktoré teraz priniesli výsledky v podobe nízkych denných prírastkov. Poďakovala aj ľuďom, že ich dodržiavali a vďaka tomu sme na tom tak dobre.

12:34 Najhoršie je podľa profesora Vladimíra Krčméryho upadnúť do sebauspokojenia. „Sú dva okruhy, ktoré vidíme ako rizikové,“ vyhlásil na tlačovom brífingu s tým, že prvou je režim na hraniciach, kde nechcem, aby sa nám importovali nové prípady na Slovensko. Rizikom by bolo podľa neho bolo zložiť si rúška.

12:31 Matovič varoval, že pri rýchlom „vypínaní“ prijatých opatrení sa nám môže vrátiť druhá vlna, ktorá bude dramaticky krutejšia, ako bolo, to čo bolo doteraz. A aj to, čo si dovolíme teraz otvoriť, by sme potom podľa premiéra museli v panike zatvárať.

12:27 „Sme európska špička v boji proti koronavírusu a mnohé krajiny nám závidia a radi by si to s nami vymenili“ vyhlásil premiér Matovič s tým, že lídri sa ho na videokonferencii pýtali, čo robíme lepšie, ako iné krajiny. On mi s dávkou humoru odpovedal, že falšujeme štatistiky a mnohí sa na tom zasmiali.

12:07 Diabetológovia vyšetrujú najmä akútne prípady, zdravotný stav konzultujú s pacientmi telefonicky.

11:58 Ministerstvo zdravotníctva SR ohrozeným pacientom umožňuje aj mobilné odbery v domácom prostredí.

11:42 Reštaurácie v Rakúsku sa v súlade s už zverejnenými plánmi otvoria 15. mája, hotely budú nasledovať o dva týždne neskôr, 29. mája. Uviedla to v utorok ministerka cestovného ruchu Elisabeth Köstingerová. V gastronomických zariadeniach budú môcť pri jednom stole sedieť štyri dospelé osoby plus deti. Povinnosť držať od seba bezpečný odstup sa na zákazníkov nevzťahuje, personál reštaurácií však musí nosiť rúška na tvári.

Obyvatelia aj firmy si veľmi želajú „návrat k úplne normálnemu životu“, poznamenala Köstingerová. Aktuálne ohlásené uvolnenia reštrikcií sa bude každé dva týždne prehodnocovať. Cestovná mapa ale podľa ministerky dáva firmám istotu pri plánovaní. „Podniky sa teraz môžu začať pripravovať na otvorenie,“ zdôraznila Köstingerová. Otváracie hodiny pre reštaurácie sú stanovené od 6:00 do 23:00.

11:17 Do siete karanténnych zariadení určených pre repatriantov pribudne aj hotel Holiday Inn v centre Trnavy. Aktivovaný bude po splnení prísnych hygienických opatrení najskôr v stredu 29. apríla.

10:57 Nová interaktívna funkcia v populárnej aplikácii TikTok umožní používateľom prispieť počas pandémie nového koronavírusu charite. Tvorcovia videí či livestreamov si do nich budú môcť vložiť takzvané „darovacie nálepky“ (Donation Stickers) a prostredníctvom nich zbierať peniaze pre charitatívnu organizáciu podľa ich výberu. Informuje o tom portál TechCrunch. Používatelia budú môcť charitám prispieť po poklepaní na nálepku. Otvorí sa im vyskakovacie okienko, kde môžu následne darovať peniaze bez toho, aby opustili aplikáciu. Na začiatku budú môcť tvorcovia videí a ich fanúšikovia prostredníctvom funkcie podporiť charitatívne organizácie CDC Foundation, James Beard Foundation, Meals on Wheels, MusiCares, National PTA, National Restaurant Association Educational Foundation, No Kid Hungry a The Actors Fund, ktorých súčasné misie podporujú zraniteľné skupiny či komunity zasiahnuté opatreniami zameranými proti koronavírusu, ako sú napríklad umelci, učitelia či zamestnanci reštaurácií. Dary sprostredkuje charitatívna platforma Tiltify, zameraná na získavanie financií, ktorá bude mať na starosti spracovanie platieb. Tiltify, ktorá má skúsenosti s podobnými funkciami počas živých prenosov, už v minulosti spolupracovala na viacerých iniciatívach s platformou Twitch. 10:40 Nemecké firmy sa pripravujú na rušenie pracovných miest. Index merajúci ochotu prijímať nových pracovníkov, ktorý zostavuje mníchovský inštitút Ifo, v apríli klesol na 86,3 bodu z marcovej hodnoty 93,4 bodu. Výsledok bol najhorší od začiatku zverejňovania indexu v roku 2002. Prepad bol podľa inštitútu Ifo bezprecedentný vo všetkých štyroch sledovaných odvetviach najväčšej európskej ekonomiky. Zamestnávatelia v službách počítajú s prepúšťaním prvýkrát od finančnej krízy v roku 2009. V spracovateľskom priemysle sa trend znižovania počtu zamestnancov pravdepodobne zintenzívni. Pokles zasiahne aj maloobchod s výnimkou supermarketov, negatívnemu trendu sa nevyhne ani doteraz silný stavebný sektor, predpovedá mníchovský inštitút. 10:28 V Česku v pondelok pribudlo iba 41 nových prípadov ochorenia Covid-19. Ako informuje ministerstvo zdravotníctva koronavírusom sa už od začiatku pandémie infikovalo 7449 ľudí. V krajine už urobili 226 255 testov, za posledný deň sa ich počet zvýšil o 7776. Už 2842 pacientov sa vyliečilo a 223 nákaze podľahlo. 10:11 Riaditelia stredných škôl môžu zverejniť kritériá na prijímacie konanie do 7. mája 2020. Informovalo ministerstvo školstva na sociálnej sieti Facebook.

10:00 Po testovaní zamestnancov a klientov Zariadenia pre seniorov Náruč na Veselej ulici v Prešove otestovali na koronavírus aj zamestnancov Zariadenia pre seniorov Harmónia na Cemjate. Aj v tomto prípade výsledky potvrdili, že ani jeden z nich vírus SARS-CoV-2 nemá. Agentúru SITA o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek. V Zariadení Náruč sa testom najprv podrobilo 78 zamestnancov a následnej aj všetkých 146 klientov – seniorov, ktorí patria medzi najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva. Všetky vykonané testy boli negatívne a rovnaké výsledky prišli aj v prípade 75 zamestnancov Zariadenia pre seniorov Harmónia. Zdravotníci všetkým pracovníkom odobrali vzorky priamo v areáli zariadenia ešte minulý týždeň. „Výsledky prichádzali postupne a v pondelok sa ich podarilo definitívne skompletizovať. Všetky testy boli negatívne, vďaka čomu už v zariadení s istotou vedia, že nikto zo zamestnancov nemá koronavírus,“ uviedol Tomek. Ako dodal, v celom zariadení aj naďalej platí prísny hygienický režim, ktorý má zabezpečiť pre klientov čo najvyššiu možnú ochranu pred ochorením Covid-19. 9:51 V súvislosti s koronavírusom je na Slovensku hospitalizovaných 175 pacientov, z nich už 57 má potvrdené ochorenie Covid-19. 9:44 Z troch nových prípadov sú dva z Prešovského kraja a jedna pozitívne testovaná osoba na ochorenie Covid-19 je z Košického kraja.

9:34 V pondelok na Slovensku urobili 1767 testov. Pribudlo aj 20 vyliečených pacientov, spolu ich tak je už 423.

9:24 Na Slovensku sa za posledný deň (pondelok) zvýšil počet infikovaných o troch na 1384. Pribudli však aj dve úmrtia a počet obetí s pozitívnym testom na ochorenie Covid-19 stúpol na 20. 9:12 Opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia nového koronavírusu nedovolia v tomto roku zorganizovať obľúbené športové podujatia v Martine. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová, v roku 2020 sa neuskutočnia Turčianske hry mládeže (THM) ani Martinská celoročná olympiáda rekreačných športovcov. 9:06 Ochoreniu Covid-19 vo svete už podľahlo takmer 212-tisíc ľudí a viac ako 923-tisíc sa vyliečilo.

8:50 Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyhlásil, že táto špecializovaná agentúra OSN vydala najvyššiu úroveň výstrahy pred novým koronavírusom skoro, nie všetky krajiny sa však riadili jej odporúčaniami.

8.45 Ceny ropy pokračovali ráno v poklese po výraznom pondelkovom (27. 4.) páde. Negatívny vplyv na ceny majú aktuálne rýchlo sa plniace kapacity zásobníkov a predaj zo strany veľkých ropných fondov.

8:32 Podľa oficiálnych údajov podľahlo koronavírusu viac ako 200-tisíc ľudí po celom svete. Experti ale tvrdia, že štatistiky môžu byť skreslené.