Koľko má váš pes ľudských rokov? Vedci zistili nové fakty o ich starnutí, aj to kedy sú v puberte

Rýchlosť starnutia sa s vekom spomaľuje

Ročný pes je ešte v puberte

6.7.2020 - Psy nestarnú sedemkrát rýchlejšie ako ľudia. Tvrdí to nová štúdia, podľa ktorej psy starnú ešte rýchlejšie, ako si odborníci doteraz mysleli. Výskum, ktorý publikovali experti z University of California San Diego v žurnále Cell Systems, ukázal, že ročné šteňa má približne 30 "ľudských rokov".Skúmali pritom epigenetické zmeny DNA - modifikácie, ktoré nemenia sekvenciu DNA, ale dokážu zapnúť alebo vypnúť gény.Tím sa zameral na to, ako sa konkrétne molekuly - metylové skupiny nazhromaždili v určitých oblastiach ľudského genómu a porovnal ich s tým, ako sa nazhromaždili v podobných oblastiach u psov.Výsledky, ktoré získali pozorovaním šteniat aj starších jedincov približne 100 labradorských retrieverov, ukázali, že jeden rok v živote psa nie je ekvivalentom siedmich "ľudských rokov".Psom sa počas ich prvého roka oveľa rýchlejšie nazhromaždili metylové skupiny v genóme, z čoho vedci usúdili, že starnú oveľa rýchlejšie ako ľudia. Avšak počas ďalšieho života sa rýchlosť ich starnutia oproti človeku spomaľuje.Výskumníci predpokladajú, že ročný pes má približne 30 "ľudských rokov", štvorročný by mohol mať okolo 54 "ľudských rokov" a do štrnástich rokov má približne viac ako 70 "ľudských rokov".Vedci vyhlásili, že sedemmesačný pes je v rovnakom štádiu vývoja ako deväťmesačné dieťa, keď sa u obidvoch začínajú ukazovať prvé zuby. Labradory sa dožívajú približne 12 rokov, čo zas zodpovedá očakávanému veku, ktorého sa na svete dožívajú ľudia, a to je 70 rokov. Tím vyhlásil, že výskum je potrebné vykonať aj na iných plemenách.Expertka na psy v čase dospievania Lucy Asher z Newcastle University, ktorá nebola členkou tímu, vyhlásila, že nová štúdia je "skutočne dôležitá". Dodala, že zhoda neplatí, ak sa na starnutie pozerajú v súvislosti so správaním, hormónmi a rastom."Zatiaľ čo 30-ročný človek môže mať bunky podobného 'veku' ako ročný pes, množstvo psov v tom čase ešte nie je dospelých a majú nestabilné hormóny a správanie spájané s pubertou," objasnila s tým, že ročný pes sa správa ako ľudia v čase dospievania."Vývoj psov nie je len skrátenou verziou ľudského vývoja, a práve preto je náročné nájsť jasný vzorec medzi vekom psa a človeka," uzavrela.