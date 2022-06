Koľko peňazí skutočne pôjde na jesenné voľby? Podľa Chmelovej budú výdavky známe až po ich vyúčtovaní

Referendum by bolo samostatné

Štát vyčlenil 18 miliónov eur





Predseda Národnej rady SR sobotu 29. októbra.



Predseda Národnej rady SR Boris Kollár vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí súčasne s voľbami do orgánov samosprávnych krajov na

30.6.2022 (Webnoviny.sk) - Skutočné výdavky na jesenné spojené voľby do orgánov miest a obcí a samosprávnych krajov budú známe až po ich vyúčtovaní. Pre médiá to povedala riaditeľka Odboru volieb a referenda rezortu vnútra Eva Chmelová . Pokiaľ ide o sumu 18 miliónov eur, ktorá bola vyčlenená na voľby, ide podľa nej zatiaľ len o rozpočtované prostriedky.„Vychádzame vždy iba z predpokladov, z vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve, z predpokladaných výdavkov," povedala Chmelová.Pokiaľ by sa na jeseň malo konať aj referendum, napríklad o predčasných voľbách, podľa Chmelovej sa nedá zakomponovať do prípravy volieb.„Pretože by sa jednalo o dve hlasovania, ktoré by neboli spoločné, ale išli by paralelne v iných volebných miestnostiach," uviedla Chmelová s tým, že prípadné referendum by mali na starosti aj iné volebné komisie „Jednoducho by to boli dva paralelné procesy vedľa seba," dodala.Na zabezpečenie jesenných spojených volieb do orgánov miest a obcí a samosprávnych krajov vyčlenil štát 18 miliónov eur. Vyplýva to z Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, ktorý schválila vláda.Konkrétne je čiastka 14 707 888 eur vyčlenená v rámci rozpočtu rezortu vnútra a ďalšie 3 349 500 eur v rozpočte Štatistického úradu SR.