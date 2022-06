Potrebujete extra energiu pre vašu firmu? Pomôže elektrocentrála a dieselagregát

Na prenájom elektrocentrály si väčšina ľudí spomenie až pri výpadku elektriny. Ak však chcete zabrániť ekonomickým škodám, ktoré by výpadok spôsobil, prípadne posilniť kapacitu vašej elektrickej prípojky, je lepšie na to myslieť už vopred. Prečítajte si, v ktorých situáciách vám elektrocentrála pomôže a to, ako sa vyhnúť obrovskej investícii do nej.

Prenájom elektrocentrály pomôže na stavenisku, v priemysle i na podujatí

Elektrická prípojka nie je samozrejmosťou na každom stavenisku. Navyše, jej spojazdnenie môže kvôli zložitým byrokratickým a technickým procesom trvať aj 4 mesiace. To by znamenalo zbytočné prestoje, lepším riešením je teda zabezpečiť si elektrinu na stavenisku prostredníctvom spoľahlivej elektrocentrály. Podobná situácia je častá aj pri kultúrnych podujatiach mimo obývaných oblastí. Problémy však môžu nastať aj v zastavanom území, kedy je kapacita dočasnej prípojky nedostatočná na napájanie zvukovej a svetelnej aparatúry, stánkov s občerstvením a ďalších spotrebičov.

Stacionárna elektrocentrála je v moderných priemyselných, logistických či obchodných prevádzkach dnes už štandardom. Ak to nie je váš prípad, nie je ešte všetko stratené. Pri očakávaných alebo náhlych výpadkoch zásobovania elektrinou vám pomôže prenájom elektrocentrály, prípadne jej dodatočná kúpa a inštalácia napevno do objektu.

Elektrocentrála – ktorú vybrať

Na výber máte z týchto typov:

Prenosná elektrocentrála – Poskytuje výkon niekoľko kW (resp. kVA) a napájanie 230 V, v prípade väčších modelov aj 400 V. Hodí sa skôr na napájanie ručného náradia, osvetlenia, menších strojov, zváračiek a pod. Ako palivo slúži najčastejšie benzín, výnimočne nafta či LPG.

Stacionárna elektrocentrála – Jej výkon začína niekde na 9 kVA a končí na stovkách až tisíckach kVA podľa typu. Hmotnosť tých najmenších začína na 300 kg, nepočítajte teda s tým, že ich prenesiete v rukách. Štandardom je pri nich trojfázové 400 V napätie, hodia sa teda na napájanie strojov, aparatúr na podujatiach a v podstate takmer čohokoľvek. Ako palivo slúži vo väčšine prípadov nafta, v prípade trvalej inštalácie to však môže byť aj zemný alebo kvapalný plyn, prípadne bioplyn.

Mobilná elektrocentrála – Ide v podstate o stacionárnu elektrocentrálu vybavenú podvozkom, takže ju môžete ťahať za autom.

Najdôležitejším parametrom je výkon elektrocentrály. Ten zistíte tak, že spočítate príkony všetkých zariadení, ktoré z nej chcete napájať a výsledné číslo predimenzujete najmenej o 30 %, v ideálnom prípade o 50 %.

Nekupujte elektrocentrálu, pomôže požičovňa stavebných strojov

Investícia v podobe tisícok či desiatok tisíc eur do novej elektrocentrály má zmysel iba v prípade, ak ju potrebujete mať trvalo k dispozícii. Pri občasnom využití je lepším riešením prenájom elektrocentrály , ktorý vám zabezpečí požičovňa stavebných strojov .