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30. septembra 2026

Koľko zarábajú Slováci v NHL? Slafkovský za jediný deň zarobí viac ako bežní zamestnanci za rok – PREHĽAD


Tagy: Financie Mzdy NHL NHL 2026/2027 Platy výkony

Do hry zatiaľ zasiahne sedem hráčov spod Tatier, zvyšní si na svoju šancu musia počkať v priebehu sezóny 2026/27. Slovenskí hokejisti, ktorí hrajú za kluby najprestížnejšej ligy sveta ...



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slafko2 30.9.2026 (SITA.sk) - Do hry zatiaľ zasiahne sedem hráčov spod Tatier, zvyšní si na svoju šancu musia počkať v priebehu sezóny 2026/27.


Slovenskí hokejisti, ktorí hrajú za kluby najprestížnejšej ligy sveta kanadsko-americkej NHL, si prídu na krásne peniaze za to, čomu sa venujú, a zároveň aj milujú.

Do hry zatiaľ zasiahne sedem hráčov spod Tatier, zvyšní si na svoju šancu musia počkať v priebehu sezóny 2026/27.

Aktuálne sa v prvých tímoch nachádzajú Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens), Martin Pospíšil, Samuel Honzek, Šimon Nemec (všetci traja Calgary Flames), Erik Černák (Tampa Bay Lightning), Martin Fehérváry (Washinghton Capitals) a Dalibor Dvorský (St. Louis Blues).

Mimoriadny plat


Keď sa pozrieme na jednotlivé platy, nikoho azda neprekvapí, že si na najlepšie peniaze príde len 22-ročný košický rodák Slafkovský, ktorý má s Habs zmluvu do roka 2033.

Za jediný ročník získa 7,6 milióna dolárov, čo je v prepočte 6 692 788 eur. Keďže hokejová sezóna netrvá celý kalendárny rok a play-off nie je zakaždým isté, počas základnej časti si tak mesačne príde na 950-tisíc dolárov (asi 836 598 eur), týždenne 237 500 dolárov (209 149 eur) a denne takmer 34-tisíc dolárov (29 940 eur).

Prerátavalo sa to na osem mesiacov v roku, počas ktorých základná časť trvá (od septembra 2026 do apríla 2027). Vyraďovacia časť v prepočte absentuje.

Krásne mzdy


Druhý najlukratívnejší kontrakt má obranca Šimon Nemec. V novom pôsobisku získa 7,25 milióna dolárov ročne (6 384 567 eur), na dennej báze to je okolo 28 500 eur.

Aj tretie miesto patrí defenzívnemu hokejistovi - Martinovi Fehérvárymu. Za sezónu získa rovných 6 miliónov dolárov (5 283 780 eur), denne približne takmer 23 600 eur.

Na rade je ďalší obranca Erik Černák. Jeho mzda 5,2 milióna dolárov (4 579 276 eur) je v dennodennom meradle okolo eur 20 450 eur.

Nasleduje útočník Martin Pospíšil s platom 2,5 milióna dolárov za jeden ročník NHL (2 201 575 eur), čiže denne okolo 9 800 eur.

Mladučký Samuel Honzek si príde na 909 166 dolárov za sezónu (800 666 eur), takže v dennodennom meradle to je asi 3 570 eur. Svetu sa pomaly začína ukazovať aj Dalibor Dvorský, ktorý zarobí úplne rovnako ako jeho rovesník Honzek.

Zranený Adam Sýkora sa najskôr na ľade objaví až po novom roku, no jeho mzde to neublíži. Ročne mu na účet pípne cifra vo výške 881 666 dolárov, čiže približne 776 447 eur - denne okolo 3 465 eur.

Prepočet sa realizoval na osem mesiacov základnej časti bez play-off. Následne sa rátali štyri týždne za jeden kalendárny mesiac a sedem dní v týždni. Výsledné cifry sa môžu líšiť od skutočnosti.


Zdroj: SITA.sk - Koľko zarábajú Slováci v NHL? Slafkovský za jediný deň zarobí viac ako bežní zamestnanci za rok – PREHĽAD © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Financie Mzdy NHL NHL 2026/2027 Platy výkony
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