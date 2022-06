Kollár: Ak by som mal visieť na špagáte od fašistov, určite by som v takej vláde nechcel byť

Kollár nechce na čele vlády Fica

Na Vianoce pomoc pre seniorov

26.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ak by som mal visieť na špagáte od fašistov, určite by som v takej vláde nechcel byť. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) to v nedeľu povedal v televízii Markíza v relácii Na telo.Reagoval tak na vyjadrenie predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS), podľa ktorého by odchodom SaS z koalície nepadla vláda. Podľa Kollára sa Sulík týmto vyjadrením „vyhovára“, pretože by vládu vlastne položil. Kollár však dodal, že ak by SaS a nezaradení poslanci vládu podporovali, tak by nemal problém byť aj v menšinovej vláde.Líder Sme rodina odmietol, že sa snaží držať Igora Matoviča (OĽaNO). „Ja sa snažím udržať túto vládu,“ argumentoval s tým, že nechce, aby sa vrátil k moci bývalý systém a Robert Fico Za problém Kollár považuje, že sa Sulík s Matovičom nevedia dohodnúť a riešia sa osobné egá namiesto problémov krajiny. Kollár tvrdil, že keď chceli zo Sme rodina presadiť nájomné byty alebo stavený zákon, rokovali s koalíciou tisícky hodín a urobili nesmierne množstvo ústupkov.Podpredseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Richard Raši v relácii upozornil, že Slovensko je v situácii enormného zdražovania, rekordného nárastu cien benzínu, nafty a hrozí tiež nárast cien plynu.Prorodinný balíček z dielne ministra Matoviča sa podľa Rašiho nedotkol seniorov, rodín s odrastenými deťmi alebo bezdetných rodín. Koaličným stranám vytkol, že zrušili obedy zadarmo a z prorodinného balíčka nebude nič, lebo ho prezidentka dá na ústavný súd.Kollár tvrdil, že ak sa zvýšia platy štátnych zamestnancov, tak sa zdvíhajú aj v súkromnom sektore. O podpore seniorov povedal, že sa im teraz vyplatí trinásty dôchodok a na Vianoce sa pripravuje pre nich ďalšia pomoc.