Zaokrúhľovanie konečnej sumy nákupov neznamená zrušenie drobných mincí

Od piatka (1. 7.) vstúpi do platnosti povinnosť zaokrúhľovania konečnej sumy nákupov v hotovosti na najbližších päť centov. Zaokrúhľovanie sa nevzťahuje na bezhotovostné platby platobnou kartou, mobilom či smart hodinkami, a taktiež neznamená zrušenie jedno a dvojcentových mincí, upozornila Národná banka Slovenska (NBS).





"Jedno a dvojcentové mince zostávajú zákonným platidlom aj po 1. júli 2022, preto platí aj naďalej povinnosť ich prijímať pri hotovostných platbách," upozornila NBS. Platí však právo neprijať pri jednej platbe viac ako 50 kusov euromincí akejkoľvek nominálnej hodnoty. Výnimkou je NBS, banky, ďalší poskytovatelia platobných služieb a poštové podniky.Zaokrúhľovať sa bude od začiatku júla konečná suma nákupu, nie však jednotlivé položky, a to na najbližších päť eurocentov. Pri kombinácii hotovosti a bezhotovostnej platby sa zaokrúhli len tá časť sumy, ktorá pripadá na platbu v hotovosti. Platí to napríklad pri platbe kartou a doplatku v hotovosti, či pri platbe stravnými lístkami s doplatkom v hotovosti.Obmedzenie používania jedno a dvojcentových euromincí v hotovostnom peňažnom obehu zavedením princípov zaokrúhľovania platí už v piatich krajinách eurozóny, a to vo Fínsku, Holandsku, Belgicku, Írsku a Taliansku. V ostatných krajinách eurozóny sa drobné euromince naďalej používajú a môže sa tak stať, že si ich občania Slovenska dovezú napríklad z dovolenky.