KOLLÁR: Ak neprejde rozpočet, končíme. V provizóriu vládnuť nebudeme

Hraničnou situáciou, ktorá preverí schopnosť menšinového kabinetu pokračovať vo vládnutí, bude hlasovanie o štátnom rozpočte na budúci rok.



Ak by zákon o štátnom rozpočte v parlamente neuspel, Slovensko začne nasledujúci rok v rozpočtovom provizóriu. „Ak neprijmeme štátny rozpočet, tak je korektné prísť pred ľudí a povedať, že musíme ísť do predčasných volieb, lebo vám nie sme schopní doručiť pomoc. Ak bude prijatý štátny rozpočet, tak vieme pomáhať rôznymi spôsobmi. Ale v rozpočtovom provizóriu nie. Ja na svojej stoličke takto prilepený nie som,“ povedal Kollár.



Dodal, že tri koaličné strany majú aktuálne podporu 70 poslancov a zvyšných šesť, ktorí im chýbajú do parlamentnej väčšiny, budú musieť hľadať medzi nezávislými alebo opozičnými poslancami. „Nemyslím si, že podpora bude paušálna. Raz to bude 73 a raz možno aj 78 poslancov,“ odhadol.

Napríklad v prípade zákonov určených na pomoc občanom s rastúcimi cenami energií by si Kollár vedel predstaviť aj širokú podporu väčšiny politického spektra. „Som presvedčený, že opozícia sa pridá. Nemôže robiť politiku „čím horšie, tým lepšie“. Keď bude zle, nepostihne to len našich voličov, ale aj voličov Hlasu či Smeru, Republiky,“ povedal.

Problém podľa neho nie je iba s cenami energií pre domácnosti, ale aj pre podniky. „Keď nevyriešime podniky, tak skrachujú. A potom zbytočne zastropujeme cenu energií v bytoch. Keď ľudia nebudú mať zamestnanie, nebudú si môcť dovoliť zaplatiť ani ten byt,“ povedal. Podľa Kollára by Slovensko malo prijímať tvrdé opatrenia po vzore krajín, ktoré plánujú obmedziť vývoz elektrickej energie, a to aj za cenu hrozby neskorších sankcií. „Pozrite sa na Švédsko, ktoré začína obmedzovať vývoz svojej elektrickej energie, zaoberá sa tým Maďarsko. Francúzi to riešia. Aj my musíme ísť tvrdo do vecí. Je to mimoriadna situácia a my musíme použiť mimoriadne prostriedky,“ vyhlásil Kollár.



S neistotou ohľadom reálnej dĺžky zvyšku volebného obdobia sa podľa neho spája aj problém s oslovovaním odborníkov na ministerské posty uvoľnené nominantmi SaS. „Je iné, keď niekomu ponúkate miesto na štyri roky a iné, keď hovoríte, aby išiel s nami bojovať a neviete, či je to na mesiac alebo na dvadsať mesiacov,“ povedal na margo stále uprázdneného miesta šéfa rezortu školstva.



O to cennejší je podľa neho fakt, že sa podarilo nájsť vysoko kvalifikovaných kandidátov na posty ministrov hospodárstva, spravodlivosti a zahraničných vecí. „Tí ľudia idú s kožou na trh a ja si veľmi vážim, že boli ochotní to urobiť,“ povedal. Kandidátom na ministra hospodárstva je Karel Hirman. Ministerstvo spravodlivosti by mohol viesť Viliam Karas a rezort zahraničia Rastislav Káčer. „Pán Korčok je vo svete uznávaným diplomatom. Bolo veľmi ťažké hľadať adekvátnu náhradu, ale myslím si, že tento kandidát ňou je,“ povedal Kollár na margo Rastislava Káčera.



Minister spravodlivosti bude zasa musieť uviesť do života reformu, ktorá je podľa Kollára pripravená zle. „Reforma je problém, pani Kolíková ju nezvládla. Pokiaľ nový minister nezasiahne a nepredĺži lehoty, od 1. januára bude na súdoch chaos,“ povedal. Za životaschopné považuje vytvorenie Najvyššieho správneho súdu SR. „To je správny krok a tým sa aj naplnili míľniky Plánu obnovy. Ale sudcovia mali problém s tými ostatnými vecami,“ povedal Kollár, ktorý v reforme očakáva korekcie.



Najťažšiu úlohu bude mať podľa neho nový minister hospodárstva. „Nemôžeme tam dať politickú nomináciu, človeka, ktorý sa na ministerstve hospodárstva bude pol alebo trištvrte roka zorientovávať. Je to obrovský rezort, nie je jednoduchý. Hľadali sme v prvom rade človeka, ktorý je zorientovaný v energetike,“ povedal s poukazom na rastúcu energetickú krízu v Európe.

Otázka pre Boris Kollára

Aké sú podmienky podpory menšinovej vlády zo strany vášho hnutia?

-Keď príde nový minister, chceli by sme, aby sa zaoberal exekučnou amnestiou. Lebo pani Kolíková sa zaoberala iba sama sebou. Chceme pomôcť gastro a cestovnému ruchu, ktorý bol najviac postihnutý pandémiou a teraz ich ešte postihnú ceny energie. Chceme presadiť aj rodičovský bonus.-