Rakva kráľovnej Alžbety II. je v katedrále v Edinburghu, zostane tu 24 hodín

V edinburskej katedrále svätého Egídia sa skončila bohoslužba venovaná britskej kráľovnej Alžbete II. Jej rakva tam bude vystavená 24 hodín, aby mala verejnosť možnosť vzdať úctu a rozlúčiť sa so zosnulou panovníčkou. Následne ju letecky prevezú do Londýna.

12.9.2022 (Webnoviny.sk) -Trasu smútočného sprievodu, v ktorom Starým mestom škótskej metropoly až do katedrály kráčali za rakvou deti kráľovnej vrátane nového kráľa Karola III. , lemovali tisícky ľudí.Počas bohoslužby zaspievala Karen Matheson v galštine žalm 118 a škótska premiérka Nicola Sturgeonová prečítala z Knihy Kazateľ. Kongregácia tiež zaspievala The Lord’s My Shepherd, čo bol údajne jeden z najobľúbenejších chválospevov zosnulej kráľovnej.