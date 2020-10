Kollár ako chránená osoba môže sám rozhodovať o pasažieroch v aute, reagoval minister vnútra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2020 - Je na rozhodnutí chránenej osoby, koho bude viezť so sebou v aute. Na dnešnom brífingu to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v súvislosti s medializovanými informáciami o tom, že v aute, ktoré havarovalo s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina), sa údajne nachádzala aj bývalá finalistka Miss Universe SR Miroslava Fabušová. Mikulec uviedol, že jej prítomnosť vo vozidle počas zákazu vychádzania prešetria.„To, či pán Kollár riešil nejaké pracovné veci alebo neriešil, vám neviem povedať,“ uviedol Mikulec. „Ťažko sa mi reaguje, či to bolo správne, či nie, budem sa na to pýtať,“ doplnil šéf rezortu vnútra.Predseda parlamentu Boris Kollár mal v sobotu 24. októbra dopravnú nehodu. Riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Národnej rady SR Michaela Jurcová v nedeľu 25. októbra informovala, že Kollár sa nachádza v Univerzitnej nemocnici na Kramároch, je v stabilizovanom stave a pri vedomí. Zlomený má druhý krčný stavec, odhadovaná dĺžka rekonvalescencie je niekoľko týždňov.