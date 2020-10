V Británii zavedú prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu aj v ďalších oblastiach

Spory medzi politikmi

Trojstupňový systém

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Britské úrady zrejme sprísnia obmedzenia zamerané proti šíreniu koronavírusu aj v ďalších oblastiach. V značnej časti severného Anglicka, vrátane miest Liverpool, Manchester a Sheffield, už platí najvyšší, tretí, stupeň rizika a príslušné opatrenia, vrátane zatvorených krčiem a zákazu stretávania sa ľudí z iných domácností.Pridať by sa k nim mohli napríklad mesto Warrington v severozápadnom Anglicku či grófstvo Nottinghamshire, s ktorých predstaviteľmi vláda rokuje o možnom zvýšení stupňa rizika.Regionálne rozdiely spôsobujú spory medzi miestnymi politikmi na severe Anglicka a konzervatívnou vládou premiéra Borisa Johnsona . Tá čelí obvineniam z toho, že neurobila dosť na podporu ľudí a podnikov postihnutých miestnymi lockdownami.Wales, Škótsko a Severné Írsko majú vlastné pravidlá týkajúce sa verejného zdravia. Wales pritom zaviedol najprísnejšie opatrenie, 17-dňový lockdown Vládni vedeckí poradcovia tvrdia, že evidujú náznaky ustupovania nárastu nových prípadov od zavedenia trojstupňového systému obmedzení. Ešte je však skoro na to, aby to bolo isté.Spojené kráľovstvo má najsmrteľnejšiu epidémiu koronavírusu v Európe, v dôsledku ochorenia COVID-19 tam podľa oficiálnych dát zomrelo takmer 45-tisíc ľudí.