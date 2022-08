Kollár chce vidieť Sulíka aj naďalej v kresle ministra hospodárstva. Je to môj prioritný záujem, tvrdí

25.8.2022 - Predseda Národnej rady (NR) SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár pevne verí, že ministri za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) ostanú na svojich pozíciách. Dodal, že nádej umiera posledná a na poslednú chvíľu predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík zo svojej požiadavky ustúpi. Kollár tvrdí, že ak Sulík odíde, zvolá predsedníctvo hnutia a stanovia ďalší postup fungovania v novej koalícii. Informoval o tom vo štvrtok po tlačovej konferencii.„Stanovíme si nejaké ciele, ktoré chceme naplniť a budem ich tlmočiť našim koaličným partnerom a médiám,“ povedal Kollár. Na otázku, či po odchode Sulíka bude mať Kollár záujem o rezort hospodárstva, odpovedal, že „má záujem o to, aby v rezorte hospodárstva zostal Sulík so svojimi nominantmi. To je môj prioritný záujem. V jeden deň po tom, ako to Sulík položí, vám dám odpoveď po predsedníctve nášho hnutia“.