Pekári: Ak štát nepomôže, cena chleba vzrastie na historické úrovne

Ak štát nepomôže, cena chleba a pečiva vzrastie na historické úrovne. Ceny energií nútia pekárov zvyšovať odbytové ceny a rozmýšľať aj o zastavení výroby. Pekári pri vysokých cenách energií totiž prestávajú byť schopní garantovať kontrakty. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).





"Dodávatelia energií začali od pekárov, cukrárov a cestovinárov pýtať zálohy na energie. Pýtame sa, kde na to máme zobrať? Štát sa na nás doslova vykašľal počas pandémie, od začiatku vojny nebol schopný nijako pomôcť a my nedisponujeme žiadnymi rezervami. Reťazce platia 14 až 30 dní po dodaní tovaru. Za prvý polrok bola väčšina našich prevádzok v strate a straty sa každým mesiacom navyšujú. Už v apríli tohto roka sme predstavili čiastkové riešenie situácie agroministrovi aj premiérovi a tí neboli schopní dodnes spraviť absolútne nič. Nové kompenzačné schémy pre potravinársky sektor stále neexistujú," zdôraznil Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.Pekári, cukrári a cestovinári sa podľa neho pritom neboria len s niekoľkonásobne drahším plynom či elektrinou, ale aj cenami ďalších vstupov. Napríklad ceny oleja vzrástli v priemere o ďalších 70 %, droždia o 100 %, cukru o takmer 70 % a masla o 80 %. Agrorezort ani Úrad vlády SR neboli schopní navrhnúť vlastné kompenzačné riešenia, ale ani využiť tie, ktoré im napríklad pekári predstavili. Krajiny v EÚ pritom už zastropovali ceny elektrickej energie na úrovniach od 120 do 160 eur či znížili DPH na ceny plynu. Slovenskí výrobcovia však stále musia nakupovať elektrickú energiu a plyn za ceny na burzách za násobne vyššie sumy."V stredu (24. 8.) sme absolvovali rokovanie s ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO). Sme doslova zhrození. Agrorezort ani vláda nemajú pripravené žiadne zásadné kompenzačné opatrenia pre potravinársky sektor. Minister Vlčan zdôvodnil nečinnosť nedostatkom svojej 'politickej sily' v rámci koalície. Toto je absolútne neakceptovateľné. Ak prestaneme vyrábať chlieb a pečivo, ako napríklad kolegovia v Česku, kde už zastavilo výrobu 9 stredných a väčších pekární, pýtame sa, začnú piecť pre obyvateľov ľudia zodpovední za vedenie štátu alebo priamo úradníci? My už jednoducho nemáme odkiaľ brať financie a v situácii, keď od nás začínajú pýtať dodávatelia energií zálohy, vážne zvažujeme, či nezatvoriť prevádzky. Ak štát nepomôže, je otázne, či sa pekárne ešte niekedy otvoria," zdôraznil Lapšanský.SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.