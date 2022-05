Kollár je hrdý na postoj Slovenska k situácii na Ukrajine, pomoc bude pokračovať v maximálnej miere

Ukrajinci v slovenskom parlamente

Prehlbovanie medziparlamentnej spolupráce

7.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko bude v pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára Sme rodina ) naďalej pokračovať v maximálnej možnej miere. Povedal to pri stretnutí s delegáciou poslancov Najvyššej rady Ukrajiny na čele s predsedom ukrajinsko-slovenskej Skupiny priateľstva Anatolijom Vjačeslavovyčom Kosťukhom v piatok 6. mája.Ako informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelária Národnej rady SR (NR SR), stretnutie sa uskutočnilo na základe iniciatívy predsedu slovenskej parlamentnej Skupiny priateľstva s Ukrajinou Petra Pčolinského (Sme rodina).Hlavným zámerom ukrajinskej delegácie bola návšteva ukrajinskej komunity v účelovom zariadení Kancelárie NR SR v Častej-Papierničke, ktorá prišla na územie Slovenska po vypuknutí vojny. Ukrajinskí poslanci sa tiež 6. mája zúčastnili na rokovaní v rámci 65. schôdze NR SR.Šéf slovenského parlamentu vyjadril ukrajinským poslancom úplnú podporu vzhľadom na aktuálne prebiehajúci konflikt na Ukrajine. „Som hrdý na to, ako sa Slovensko postavilo k situácii na Ukrajine. Sme spoľahlivým susedom a dobrým priateľom Ukrajiny. Je naša povinnosť pomáhať vašej krajine najlepšie, ako vieme. Ukázali sme to nielen politickými vyhláseniami, ale aj konkrétnymi krokmi,“ poznamenal Kollár.Za slovenskú podporu a pomoc Ukrajine poďakovali aj poslanci ukrajinského parlamentu. Na stretnutí diskutovali aj o vzájomnej spolupráci na parlamentnej úrovni. Kollár ukrajinských poslancov uistil, že má osobný záujem nielen pokračovať, ale aj ďalej prehlbovať vzájomnú medziparlamentnú spoluprácu.