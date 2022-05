Silný výbuch ťažko poškodil hotel v centre Havany, počet obetí stúpol na 22 (video)

7.5.2022 (Webnoviny.sk) - Počet obetí výbuchu v luxusnom hoteli v Havane, ktorý pravdepodobne spôsobil únik plynu, stúpol na najmenej 22. Medzi mŕtvymi je aj jedno dieťa. Ďalšie desiatky ľudí piatková explózia zranila. V hoteli Saratoga v čase výbuchu neboli nijakí turisti, pretože budovu rekonštruovali, povedal pre denník Granma guvernér Havany Reinaldo García Zapata.„Nejde o bombu alebo o útok. Je to tragická nehoda," napísal na mikroblogovacej sieti Twitter kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel , ktorý miesto nešťastia navštívil. Prezident uviedol, že ľudí z budov v blízkosti hotela, ktorých explózia zasiahla, presťahovali do bezpečnejších lokalít.Kubánska štátna televízia informovala, že explóziu spôsobilo nákladné auto, ktoré do hotela priviezlo zemný plyn. Televízia však nezverejnila podrobnejšie informácie o tom, čo bolo dôvodom výbuchu plynu. Kubánsky minister turizmu Juan Carlos García konštatoval, že znovuotvorenie hotela bolo po rekonštrukcii naplánované na utorok.