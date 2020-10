Kollár je proti „helikoptérovej“ pomoci. Štát by tak finančne podporoval aj ľudí, ktorí to nepotrebujú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.10.2020 - Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) nepodporuje princíp helikoptérovej pomoci ľuďom pri druhej vlne pandémie koronavírusu. Kollár to povedal v diskusnej relácií televízie TA3 V politike.Podľa Kollára je princíp takzvanej helikoptérovej pomoci, pri ktorej štát rozdeľuje peniaze plošne medzi všetkých občanov, neadresný. Štát by tak mohol finančne podporovať aj ľudí, ktorí to nepotrebujú.„Ja za helikoptérové peniaze nie som. Toto robili napríklad Česi alebo Nemci a už mám informácie od nich, že to vyhodnotili ako veľmi zlý krok. Ale som za to, aby sme okamžite identifikovali tie najväčšie problémy a tam nesmieme robiť obštrukcie a dotazníky na desiatich stranách,“ povedal Kollár.Pomoc musí byť podľa neho adresná a pri jej rozdeľovaní štát nemôže odoprieť poskytnutie finančných príspevkov ľuďom, ktorí napríklad majú nezaplatené záväzky voči štátnym inštitúciám. Štát bude musieť byť podľa neho rýchly a efektívny pri poskytovaní financií ľuďom, ktorí budú počas druhej vlny pandémie potrebovať pomoc.