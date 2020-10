Progresívne Slovensko a Spolu zareagovali na reformu samospráv, názory strán sa rozchádzajú

Hegerov reformný plán

Krok dobrým smerom

PS považuje opatrenia za protichodné

Reforma je podľa KDH nevyhnutná

11.10.2020 (Webnoviny.sk) - Pripravovaná reforma samospráv je krok dobrým smerom. Pre agentúru SITA to uviedol odborník strany Spolu – občianska demokracia (Spolu) na právo a spravodlivosť Pavel Nechala Hnutie Progresívne Slovensko (PS) si zasa myslí, že opatrenia obsiahnuté v spomínanej reforme sú protichodné. Agentúre SITA to potvrdil hovorca hnutia Ľuboš Konečný Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) predstavil v pondelok 5. októbra reformný plán „Moderné a úspešné Slovensko", z ktorého okrem iného vyplýva, že reforma samospráv sa uskutoční k dátumu komunálnych volieb v roku 2022.Reforma má priniesť skvalitnenie služieb, ktoré mestá a obce poskytujú svojim občanom a rovnako jednoduchšiu orientáciu občanov v systéme fungovania samospráv. Zároveň má ísť o úsporu financií vynakladaných na riadenie miest a obcí.Reformné plány zahŕňajú napríklad aj zrušenie mestských častí v Bratislave a Košiciach. V praxi by teda obe slovenské metropoly mali byť riadené iba magistrátom.„Reforma územnej samosprávy je krok dobrým smerom, prečo však začíname rušením 100-tisícovej Petržalky a ponechaním malých obcí do 500 obyvateľov? Osvedčili sa nám aj vyššie územné celky?“ pýta sa Nechala.Vláda podľa neho ponúka riešenia, „len nepoznáme, na aký problém“. Ozrejmil, že strana Spolu podporuje reformu územnej samosprávy a vytváranie funkčných riadiacich celkov s viac ako 50-tisícmi obyvateľmi.„Ponechanie súčasného stavu je predstieraním poskytovania kvalitných verejných služieb. Nerozumieme však, ako bol hlavný problém identifikovaný v Bratislave a Košiciach,“ doplnil Nechala.Podľa hnutia PS neobsahuje plán ministra Hegera podrobné vysvetlenie a zdôvodnenie navrhovaných opatrení.„Zároveň opatrenia, ktoré predstavuje, môžeme pokladať za protichodné. Na jednej strane minister Heger ponúka zásadnú racionalizáciu v samospráve dvoch najväčších miest, Bratislavy a Košíc, na druhej strane odmieta municipalizáciu,“ priblížilo hnutie.Považuje preto za nevyhnutné, aby sa reforma samosprávy diala v súčinnosti s „dotknutými“ a na základe jasných kritérií a cieľov. „Iba tak zaručíme, že samospráva bude fungovať efektívne a v službe občanom, nie politikom,“ uviedlo PS.Reforma výkonu miestnych samosprávnych funkcií je nevyhnutná aj podľa člena Predsedníctva Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) „Avšak, jej nastavenie treba dobre pripraviť. Samospráva v Bratislave a v Košiciach je osobitná kapitola, ktorú bez dôkladnej komunikácie s jej predstaviteľmi sotva možno urobiť efektívne,“ konštatoval Bobula. V tejto súvislosti si nemyslí, že centralizácia miestnej samosprávy v oboch veľkomestách prinesie želaný výsledok.