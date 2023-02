Kollár je šialenstvo a Matovič si chce s 500 eurami získať rómskych voličov, myslí si Danko

Kollár urobil totálny bordel

S čistým svedomím do boja

26.2.2023 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko hodnotí Borisa Kollára (Sme rodina) vo funkcii predsedu Národnej rady (NR) SR ako „šialenstvo, ktoré tam nemá čo robiť".Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol, Kollár si užíva všetko, čo vybudoval, od rokovacieho poriadku až po rekonštrukciu hradu. „1. septembra uplynulého roku som mal zadosťučinenie, keď Kollár povedal ,Andrej ďakujem´ tým, že vztýčil vlajku na stožiar, z ktorého sa smiali a potom odovzdávali ceny Hurbana, z ktorých sa tiež smiali," tvrdí Danko.Zároveň sa pýta, aká jediná vec po Kollárovi v parlamente ostane, „okrem toho, že dal zbiť demonštrantov a že sa v pléne hádajú, s prepáčením, ako psy. Národná rada SR je jeden veľký bordel a kabaret."V parlamente sa udialo viacero nevídaných situácií, ako napr. prekrikovanie, opakovaná neuznášaniaschopnosť a niektorí poslanci sa sťažovali na nerešpektovanie rokovacieho poriadku. Predseda SNS tvrdí, že to je chyba Borisa Kollára.„My sme zmenili rokovací poriadok, ktorý im slúži ako nástroj. Porušili všetko počas schvaľovania noviel zákonov, hlasovaní či predkladaní návrhov. Riskujú, že keď niekto z opozície príde nahnevaný vládnuť, budú plakať. Kollár urobil totálny bordel z parlamentu," myslí si Danko.Zároveň nepovedal, či o kreslo predsedu parlamentu bude mať v budúcnosti záujem. „Budem mať záujem o takú verejnú funkciu, akú dôveru mi dajú ľudia. S SNS sa pokúsim mať čo najviac percent. Zároveň sa pokúsim opäť ľudí presvedčiť, že veciam rozumiem a chcem s čistým srdcom pomáhať. Idem s čistým svedomím a vedomím do politického boja o voliča a potom poviem, akú mám ambíciu," tvrdí šéf Slovenskej národnej strany.V priebehu uplynulých týždňov sa na rokovacom stole vyskytli viaceré novely zákonov, ktoré sú v očiach poslancov kontroverzné, ako napr. 500 eur za účasť vo voľbách, znižovanie platov poslancom, zákaz nedeľného predaja alebo zákaz interrupcií. Andrej Danko ich nazval šialenými.„Tri roky Matovičovi poslanci poberajú platy a zrazu príde s témou, ktorú vykrikoval päť rokov dozadu. A 500 eur? Samozrejme, že tak chce získať rómskych voličov. Veď on je geniálny v týchto klamstvách. Ak sa niekto dá takto oklamať, je mi ho ľúto," tvrdí expredseda NR SR.