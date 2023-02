Slovensko sa zapojí do medzinárodného výcviku ukrajinských vojakov, podľa Naďa sa objavujú stále nové klamstvá

26.2.2023 - Slovensko sa zapojí do medzinárodného projektu na výcvik ukrajinských vojakov. Na sociálnej sieti to napísal minister obrany Jaroslav Naď, „Misia je zameraná na výcvik ukrajinských síl, aby sa dokázali adekvátne brániť proti ruskej agresii. Výcvik ale prebieha na území mnohých štátov EÚ, a nie na Ukrajine," zdôraznil minister. Európska únia podľa Naďa už na jeseň minulého roku oznámila vytvorenie svojej asistenčnej misie pre Ukrajinu. „My sme verejne deklarovali náš záujem," vyhlásil Naď.Minister zároveň opakovane poprel, že by v súvislosti s vojnou na Ukrajine štát plánoval mobilizáciu. „Nie, naozaj nechystáme mobilizáciu a hoci to opakujeme dookola, stále sa objavujú nové a nové klamstvá," dodal Naď.