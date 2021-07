Kollár: Milan Lasica prinášal radosť, humor či kritický pohľad na komunistickú politiku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2021 - Milan Lasica prinášal radosť, humor, ale aj kritický pohľad na komunistickú politiku. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.„Už ako malý chlapec som chodil do divadla na Lasicu a Satinského. Keď ich dávali na ČST, všetci sedeli pred televízorom. My sme ho poznali všetci, bol súčasť našich obývačiek. Patril tak trochu každému, bol ako rodina. Odpočívajte v pokoji maestro. Budete nám chýbať," priblížil Kollár.