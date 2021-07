Francúzi skandovali „Sloboda“ a kritizovali Macrona, vandali zaútočili aj na dve očkovacie centrá (video)

Zhromaždenia vo viacerých mestách

19.7.2021 - Dve očkovacie centrá vo Francúzsku sa stali terčom útoku vandalov. Ako uviedol spravodajský portál BBC, udialo sa tak uprostred protestov proti najnovším vládnym opatreniam, ktoré majú podnietiť občanov k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19.V piatok v noci neznámi páchatelia pomocou požiarnych hadíc vytopili očkovacie centrum na juhozápade Francúzska. O deň neskôr čiastočne zničili kliniku v tej istej oblasti. Miestne médiá to opísali ako podpaľačský útok.Viac ako 100-tisíc ľudí, zväčša podporovatelia krajnej pravice a ľavice, vyšlo v sobotu do ulíc francúzskych miest. Zhromaždenia sa konali v Paríži, Štrasburgu, Lille, Montpellieri a iných mestách.Protestujúci neďaleko parížskeho múza Louvre skandovali „Sloboda“, heslá namierené proti prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a búchali kovovými lyžicami do hrncov.Prezident Emmanuel Macron v minulotýždňovom pondelňajšom televíznom prejave nariadil, aby všetci zdravotnícki pracovníci do 15. septembra dostali vakcínu proti koronavírusu.Zároveň vyzval všetkých obyvateľov, aby sa čo najskôr zaočkovali, pretože rastúci počet infekcií ohrozuje obnovu francúzskej ekonomiky. Po Macronových slovách sa v priebehu jedného dňa prihlásilo na očkovanie rekordných takmer milión ľudí.Prezident taktiež nariadil povinnosť disponovať špeciálnym COVID preukazom pre každého, kto chce ísť do reštaurácie, nákupného centra, nemocnice, nastúpiť do vlaku alebo lietadla.Na získanie preukazu musia mať ľudia dôkaz, že sú úplne zaočkovaní, nedávno prekonali ochorenie COVID-19 alebo majú negatívny výsledok testu.