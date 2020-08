Kollár mimoriadnu schôdzu parlamentu nezvolá, poslanci sa stretnú v septembri

Nenazbieral sa dostatočný počet poslancov

Prezidentka vetovala tri návrhy

10.8.2020 - Schôdza parlamentu k novelám zákonov, ktoré prezidentka Zuzana Čaputová vrátila na opätovné prerokovanie, sa tento týždeň pre nedostatočný počet poslancov neuskutoční. Zákonodarci sa majú zísť na schôdzi 1. septembra tohto roka. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa predsedu parlamentu Michaela Jurcová.Predbežne sa hovorilo, že by sa poslanecké plénum mohlo zísť tento týždeň v stredu 12. júla. Na prelomenie veta prezidentky je potrebných aspoň 76 hlasov poslancov zo 150-členného parlamentu. Koalícia disponuje dohromady 95 hlasmi.„Nenazbieral sa dostatočný počet poslancov, takže schôdza bude 1. septembra,“ povedala Jurcová s tým, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) kontaktoval všetky vládne poslanecké kluby.Predstavitelia vládnych klubov dnes predpoludním agentúre SITA povedali, že majú dostatok poslancov na zvolanie schôdze parlamentu. Predseda najsilnejšieho vládneho klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš povedal, že počet poslancov nie je problém, ale záleží, kedy schôdza bude. „Skôr je otázka, či by nebolo fajn, keďže niektorí sú na dlhodobo plánovej dovolenke, aby sme to nechali na začiatok septembra. Aby sa každý poslanec mohol slobodne vyjadriť k zákonom, ktoré pani prezidentka vrátila,“ uviedol Šipoš.Prezidentka Čaputová v piatok 31. júla oznámila, že vetovala tri návrhy zákonov. Jedným z nich bola novela zákona o elektronických komunikáciách, ktorá má hygienikom umožniť získať od operátorov telefónne čísla navrátilcov z epidemiologicky rizikovejších krajín na Slovensko. Prezidentka tiež vetovala novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Treťou vrátenou je novela o prokuratúre, ktorá zavádza nové pravidlá pri voľbe generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora.