Sudca Truban pred komisiou vysvetľoval prepustenie Bödöra, riešili aj jeho nezaujatosť

Rozhodnutie zvrátil najvyšší súd

Mazák kritizoval sudcovskú radu

10.8.2020 - Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michal Truban v pondelok pred osobitnou komisiou zriadenou Súdnou radou SR vysvetľoval svoj postup pri rozhodovaní o väzbe obvineného podnikateľa Norberta B.Ako pre médiá uviedol člen komisie a zároveň šéf súdnej rady Ján Mazák, komisia konkrétne riešila otázku, či existovali dôvodné pochybnosti o nezaujatosti sudcu a či on sám nemal v prípade konštatovať svoju zaujatosť. Truban obvineného Norberta B. začiatkom júla do väzby nevzal, jeho rozhodnutie zvrátil až Najvyšší súd SR (NS SR).Komisia podľa Mazáka predloží závery svojho skúmania o postupe Trubana súdnej rade, ešte predtým by sa však podľa neho k celej veci mal vyjadriť ŠTS. „Ja som požiadal sudcovskú radu ŠTS, ktorá ma odkázala na orgán štátnej správy súdov, teda na nás ,” povedal Mazák s tým, že keďže sudcovská rada nebola ochotná v tejto veci konať, obrátil sa na predsedu súdu. Ten má podľa Mazáka konanie Trubana posúdiť a svoje závery oznámiť komisii. „Či zistil, že pán sudca Truban mal alebo nemal oznámiť svoju zaujatosť a mal alebo nemal rozhodovať v kauze obvineného Norberta B.” povedal Mazák.Podľa šéfa súdnej rady sú práve predsedovia súdov zodpovední za to, aby zisťovali porušenia zákonov alebo etických pravidiel zo strany sudcov a vyvodzovali z nich zodpovednosť. Na základe stanoviska predsedu ŠTS tak podľa Mazáka bude postupovať aj komisia. Mazák však zdôraznil, že ak v trestnej veci existuje výpoveď, kde sa objavuje meno konkrétneho sudcu, ten by mal zvážiť, či bude v takej veci rozhodovať. Zároveň kritizoval sudcovskú radu ŠTS, ktorá sa podľa neho vyhýba zodpovednosti a postupovala v rozpore zo zákonom.Bývalý predseda Špecializovaného trestného súdu Michal Truban ako sudca pre prípravné konanie prepustil obvineného podnikateľa Norberta B. začiatkom júla z policajného zadržania. Podnikateľa obvineného v rámci kauzy Dobytkár vzal do väzby až následne NS SR. Kauza Dobytkár súvisí s podozreniami na korupciu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Podľa medializovaných informácii získal od PPA dotáciu aj penzión, ktorého konateľmi sú rodinní príslušníci sudcu Trubana. Túto okolnosť vo svojej výpovedi údajne spomenul aj jeden zo spolupracujúcich obvinených v kauze dobytkár.