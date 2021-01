Kollár neodvolá Holého z funkcie, lebo zákon nijako neporušil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár neodvolá Štefana Holého (obaja Sme rodina ) z funkcie podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie. Povedal to vo štvrtkovej diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo.Reagoval tak na Holého výnimku, na základe ktorej mohol cestovať do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska za svojou rodinou aj počas núdzového stavu, ktorý platí na Slovensku. Podľa Kollára Holý nijako neporušil zákon, situáciu však ešte preverí.„Príde mi ako nezmysel, že by si Štefan Holý udelil výnimku sám sebe. Ak však nejako porušil zákon, budem to riešiť,“ dodal Kollár.