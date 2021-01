Remišová: Celoplošné testovanie na koronavírus nemá očakávaný prínos

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Celoplošné testovanie na koronavírus nemá očakávaný prínos. Myslí si to predsedníčka strany Za ľudí a podpredsedníčka vlády Veronika Remišová.„Koaliční partneri, ktorí podporili celoplošné testovanie sľubovali, že sa po celoplošnom testovaní výrazne zlepší situácia a dokonca deti budú môcť ísť do školy. A, že keď sa situácia zlepší, môžeme zapnúť COVID automat. Ak sa situácia nezlepšuje znamená to, že celoplošné testovanie nemá očakávaný prínos. A z toho dôvodu je na mieste prehodnotiť parameter testovania, ktorý je zakotvený v COVID automate,“ konštatovala Remišová.Práve preto, že tieto otázky neboli vopred vyjasnené, strana Za ľudí nepodporila už ostatné celoplošné testovanie.