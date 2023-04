Kollár nezaradí na schôdzu návrh Matoviča na zníženie platov poslancov

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) nezaradí do programu májovej schôdze návrh lídra OĽANO Igora Matoviča na zníženie platov poslancov NR SR a prezidentky Zuzany Čaputovej. Uviedol s tým, že nemôže porušiť zákon.





"Chápem, prečo to Igor Matovič robí, chápem aj ten dôvod, že má aj pravdu, ale nemôžem to urobiť, nemôžem porušovať zákon," povedal Kollár pre TASR s tým, že žiadna výnimka neexistuje.Matovič v pondelok (24. 4.) informoval o extrémnom zvýšení platov poslancov i prezidentky v roku 2023. Chce preto na májovú schôdzu zaradiť návrh, ktorým by sa v druhom polroku znížili platy tak, aby boli v rovnakej sume ako v roku 2022. Vyzval poslancov a prezidentku, aby verejne podporili zmrazenie platov.Poslanci by mali podľa neho umožniť zaradiť návrh na rokovanie najbližšej schôdze, ktorá sa začína 2. mája. Návrhy sa do parlamentu musia predkladať aspoň 15 dní pred začiatkom schôdze, zároveň platí, že návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona. Matovič už predkladal zákon o znížení platov poslancov, parlament ho v marci odmietol.Prezidentka nechcela reagovať na návrh lídra OĽANO. Jej hovorca Martin Strižinec odkázal, že už v septembri 2022 požiadala premiéra Eduarda Hegera, aby pri príprave rozpočtu zvážil zníženie jej platu.