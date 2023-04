Úmrtnosť na Slovensku klesla až o 17 percent, druhou najčastejšou príčinou sú nádorové ochorenia

Úmrtnosť na Slovensku

Najhoršia situácia

Obdobie pandémie

Najčastejšia príčina úmrtí

25.4.2023 (SITA.sk) - Úmrtnosť na Slovensku v 1. štvrťroku medziročne klesla o 17 percent a bola nižšia ako v období pred pandémiou. Uvádza to v tlačovej správe hovorkyňa Štatistického úradu (ŠÚ) SR Vladimíra Orgoňová , podľa ktorej sa najvýraznejšia podúmrtnosť oproti obdobiu pred pandémiou prejavila v skupine ľudí v produktívnom veku.Z regionálneho hľadiska najvýraznejšia podúmrtnosť bola v Nitrianskom a Žilinskom kraji. Jedinou skupinou obyvateľstva, v ktorej počet zomretých stále prevyšoval hodnoty pred pandémiou, boli mladší seniori vo veku do 75 rokov.Celková úmrtnosť na Slovensku sa v 1. štvrťroku dostala po dvoch rokoch pod hodnotu dlhodobého priemeru pred pandémiu. V súhrne za prvé tri mesiace tohto roka zomrelo na Slovensku 14-tisíc ľudí, čo je medziročne o 2,8 tisíca menej osôb (o 16,7 % menej).Súčasne to bolo o 6,4 percenta menej zomretých ako hodnoty päťročného priemeru rokov 2015 – 2019 pred nástupom pandémie.Doznievanie pandémie COVID-19 sa prejavilo aj na znížení hrubej miery úmrtnosti v prvom štvrťroku tohto roka. Počet zomretých prepočítaný na 100-tisíc obyvateľov klesol na 1 032 úmrtí, pričom v rovnakom období vlaňajška predstavoval hodnotu 1 238 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov a v priemere za rovnaké obdobie posledných päť rokoch pred pandémiou bol na úrovni 1 099 úmrtí.Počet zomretých za prvé tri mesiace tohto roka klesol vo všetkých krajoch Slovenska, bol nižší aj v porovnaní s priemerom pred pandémiou. Situácia sa medziročne najvýraznejšie zlepšila v Trenčianskom a Žilinskom kraji.Najvyššiu podúmrtnosť v porovnaní s rovnakým obdobím nepoznačeným pandémiou mali Žilinský (9,4 percenta) a Nitriansky kraj (9,3 percenta).Po zohľadnení veľkosti krajov z hľadiska počtu obyvateľov, hrubá miera úmrtnosti bola najnižšia v Bratislavskom, Prešovskom a Žilinskom kraji s počtom menej ako 1 000 zomretých na 100-tisíc obyvateľov. Najhoršia situácia bola v Banskobystrickom kraji, kde miera úmrtnosti v 1. štvrťroku predstavovala 1 215 zomretých na 100-tisíc obyvateľov.Najväčšiu skupinu zomretých tvorili seniori vo veku 65 a viac rokov, predstavovali takmer 80 percent všetkých úmrtí. Ich počet bol o necelé jedno percento nižší ako päťročný priemer pred pandémiou a o 16 percent nižší ako vlani.Kým starší seniori nad 75 rokov zaznamenali podobný trend ako celá seniorská populácia, v skupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov) bola stále ešte zaznamená nadúmrtnosť. V tejto vekovej skupine počet zomretých stále o 7 percent prevyšoval predpandemický priemer.„Výrazne najhoršie parametre úmrtnosti sa prejavovali v kategórii mladších seniorov počas celého obdobia pandémie. Počty zomretých mladších seniorov v mesiacoch vrcholnej úmrtnosti prevyšovali priemerné hodnoty viac ako dvojnásobne,“ uviedla riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu SR Zuzana Podmanická. Aktuálna úmrtnosť v skupine ľudí v produktívnom veku (15 až 64 rokov) sa znížila ešte výraznejšie. Medziročne počet zomretých klesol o pätinu a oproti päťročnému priemeru dokonca až o 24 percent. V tejto vekovej kategórii zomrelo za prvé tri mesiace tohto roka 2,8 tisíca osôb. Na následky infekcie COVID-19 zomrelo za prvé tri mesiace tohto roka 230 osôb, čo je takmer osemkrát menej ako v rovnakom období v roku 2022.Tento pokles najvýraznejšie ovplyvnil medziročnú, takmer 17 percentnú podúmrtnosť. V porovnaní s najkritickejším obdobím pandémie, teda s 1. štvrťrokom 2021, keď zomrelo na ochorenie COVID-19 najviac osôb, ich bolo 41-násobne menej.S necelým dvojpercentným podielom na všetkých úmrtiach sa COVID-19 zaradil medzi príčiny, ktoré dlhodobo len nepatrne ovplyvňujú úmrtnosť. Posunul sa na 8. priečku spomedzi 22 skupín ochorení. Najvyšší podiel zomretých na infekciu predstavovali ľudia vo vekovej skupine starších seniorov (75 a viacroční), tvorili viac než polovicu (56 percent) covidových úmrtí.Choroby obehového systému, čo je najčastejšia príčina úmrtí v SR, tvorili 47 percent úmrtí (6,6 tisíca osôb). Ich počet medziročne klesol takmer o 8 percent a oproti priemeru pred pandémiou o 9 percent.Druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku sú nádorové ochorenia, ktoré tvorili 23-percentný podiel na všetkých úmrtiach. Ich počet sa počas prvých troch mesiacov tohto roka v porovnaní s priemerom pred pandémiou znížil o viac ako 9 percent.Celkovo za prvé tri mesiace zomrelo na nádory 3 205 ľudí, z toho až tri štvrtiny boli seniori nad 65 rokov veku. V porovnaní s 5-ročným priemerom nepoznačeným pandémiou COVID-19, úmrtia na nádory významne poklesli práve u ľudí v produktívnom veku. Treťou najčastejšou príčinou smrti za prvé tri mesiace tohto roka boli choroby dýchacej sústavy s takmer 10-percentným podielom na všetkých úmrtiach.Aj táto príčina úmrtí významne ovplyvnila medziročný pokles úmrtnosti, bolo ich až o štvrtinu menej ako vlani. V porovnaní s priemerom za rovnaké obdobie pred pandémiou sa ich počet zvýšil o 4 percentá. Ďalšou najčastejšou príčinou úmrtí sú choroby tráviacej sústavy (5 percentný podiel na všetkých úmrtiach) a prvú päťku uzatvárajú vonkajšie príčiny úmrtí (4 percentá).