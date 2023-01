Kollár novej 76-ke veľké šance nedáva, najschodnejším riešením je prijatie ústavného zákona a voľby v septembri

9.1.2023 (Webnoviny.sk) - Predsedu strany Spolu – občianska demokracia a nezaradeného poslanca NR SR Miroslava Kollára zatiaľ nikto neoslovil k rokovaniam o vytvorení novej väčšiny v parlamente. Ako povedal Kollár pre agentúru SITA, „nikto ma neoslovil, že by mal záujem o môj hlas pri skladaní novej 76-tky. Nevyhýbam sa žiadnym rokovaniam, no v tejto chvíli neviem, o čom by sme mali rokovať, pretože ako tak počúvam, tak ani Richard Sulík (SaS), ani Boris Kollár (Sme rodina) nevedia nič o 76-tke, čiže najprv sa oni musia dohodnúť, či o ňu majú záujem“.Podľa Miroslava Kollára by bolo najlepšie pre Slovensko, keby do riadnych parlamentných volieb dovládla kompetentná, efektívna a pokojná vláda. Ako dodal, po doterajších skúsenostiach nemá ani najmenší dôvod si myslieť, že práve teraz by sa to malo podariť.„Ale uvidíme, nechám sa prekvapiť,“ podotkol.V súčasnej situácii pokladá za najschodnejšie riešenie, aby parlament na svojom zasadnutí 24. januára schválil ústavný zákon, ktorý umožní skrátenie volebného obdobia. Následne na februárovom zasadnutí by sa mohol určiť termín predčasných volieb. Líder Spolu preferuje september 2023.