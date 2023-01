Švédsko urobilo všetko pre členstvo v NATO, rozhodnutie je na Turecku

Musia splniť určité požiadavky

Rozhodnutie je na Turecku

9.1.2023 (Webnoviny.sk) - Švédsko urobilo všetko, čo je nevyhnutné, pre zabezpečenie schválenia jeho členstva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) zo strany Turecka.Pre švédske noviny Aftonbladet to povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg s tým, že je na čase, aby sa Švédsko pridalo k aliancii.Švédsko a Fínsko požiadali o členstvo v NATO po tom, čo Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu. Všetkých 30 členov aliancie ich v lete formálne prizvalo, no ich prístupové protokoly zatiaľ neratifikovali Maďarsko a Turecko.To blokuje ich žiadosť, kým krajiny nesplnia jeho bezpečnostné požiadavky, ktoré okrem iného zahŕňajú vydanie kurdských militantov a ľudí spojených so sieťou vedenou moslimským duchovným Fethullahom Gülenom, ktorého Ankara viní z pokusu o prevrat v roku 2016.Turecký minister zahraničia Mevlüt Çavuşoglu v decembri povedal, že Švédsko ešte nie je ani v polovici pri plnení svojich záväzkov, aby si zabezpečilo schválenie. Vyjadril sa tak po tom, čo švédsky súd rozhodol proti vydaniu muža, ktorý vo Švédsku dostal azyl a Turecko ho chce pre spomínaný prevrat.Švédsky premiér Ulf Kristersson sa v nedeľu vyjadril, že Švédsko dodržiava svoje záväzky a rozhodnutie je teraz na Turecku.„Spolu s Fínskom a Tureckom máme veľmi dobrý proces a robíme presne to, čo sme povedali, čo Turecko teraz potvrdzuje,“ uviedol.„Uplatňuje sa legislatíva zakazujúca účasť v teroristických organizáciách a je známe, že Turecko menuje jednotlivcov, ktorých chce vydať. Je tiež známe, že Švédsko má právne predpisy, ktoré sú jasné a znamená to, že je to vecou súdov. Taktiež nevydávame švédskych občanov do žiadnej krajiny,“ dodal.Turecko zatiaľ vyjadrenia Kristerssona a Stoltenberga nekomentovalo.