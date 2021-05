Kollár očakáva od Čaputovej vyhlásenie referenda, koalícia by mala vypočuť hlas ľudu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) očakáva, že prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu vyhlási referendum o predčasných parlamentných voľbách . Povedal to médiám s tým, že referendum by sa následne mohlo konať v septembri alebo októbri.„Myslím si, že všetky koaličné strany by mali vypočuť hlas ľudu a ak by ľudia boli za predčasné voľby, poslanci za hnutie Sme rodina podporia návrh na skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády a pôjdeme do predčasných volieb," uviedol Kollár. Je však podľa neho vysoko pravdepodobné, že referendum úspešné nebude.Petičný výbor odovzdal petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách v podateľni Prezidentského paláca 3. mája. Tá obsahuje vyše 600-tisíc podpisov. Podľa zástupcov petičného výboru ide o najrýchlejšie vyzbieranú občiansku petíciu v histórii Slovenska. Prezidentka ďalší postup oznámi dnes o 16:00.