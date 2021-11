Kollár otvoril 51. schôdzu parlamentu a hneď v úvode zvolal poslanecké grémium

Kollár bude rešpektovať plexisklá

S požiadavkou neuspel ani Blanár

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.11.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) otvoril 51. schôdzu. V rokovacej sále sa prezentovalo 122 poslancov, takže Národná rada SR je uznášaniaschopná. Hneď v úvode zvolal Kollár poslanecké grémium.Opozičný poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) totiž požadoval, aby boli z programu schôdze, vzhľadom na závažnú epidemickú situáciu, vypustené všetky body programu, ktoré sa netýkajú pandémie alebo štátneho rozpočtu.Rozhodnutie v tejto veci však ešte nebolo prijaté, keďže o tom majú rokovať jednotlivé poslanecké kluby. Kollár tiež informoval, že bude v rokovacej sále rešpektovať nosenie takzvaných plexisklových štítov od poslancov, ktorí mu na to predložia lekárske potvrdenie.Členovia zákonodarného orgánu neschválili aj niekoľko procedurálnych návrhov od nezaradených poslancov. Štefan Kuffa požadoval, aby plénum prijalo uznesenie, na základe ktorého by zamestnávatelia nemali povinnosť testovať svojich zamestnancov na pracoviskách na ochorenie COVID-19 na vlastné náklady.Ďalší nezaradený poslanec Tomáš Taraba zasa nepochodil s procedurálnym návrhom, aby do parlamentu prišiel minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) a vysvetlil aktuálnu situáciu týkajúcu sa dostupnosti umelých pľúcnych ventilácií na Slovensku.So svojím návrhom neuspel ani Richard Takáč (Smer-SD), ktorý sa usiloval zaradiť do programu bod zaoberajúci sa diskusiou o „neúmernom raste" cien potravín, tepla a elektriky.Juraj Blanár (Smer-SD) zasa chcel docieliť, aby v utorok o 16:00 prišiel do parlamentu premiér Eduard Heger (OĽaNO) a poslancom podal informáciu o pripravovaných opatreniach v boji proti ochoreniu COVID-19.