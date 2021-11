Situácia v Trenčíne je vážna, hygienička pripúšťa aj preradenie do čiernej farby COVID automatu

Úrad nezvláda trasovanie

Obnovia linku pomoci

23.11.2021 (Webnoviny.sk) - Trenčiansky regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) eviduje za posledný týždeň v okrese Trenčín viac ako 800 prípadov ochorení COVID-19.Ako na utorkovom rokovaní mestského krízového štábu informovala riaditeľka RÚVZ v Trenčíne Ľudmila Bučková, pri takejto vysokej chorobnosti by mal byť okres zaradený v COVID automate do čiernej fázy a nie je tomu tak len vďaka 65-percentnej zaočkovanosti ľudí vo vekovej kategórii nad 50 rokov.Bučková nevylúčila, že ak sa situácia ešte zhorší, napriek zaočkovanosti spadne aj okres Trenčín do čiernej farby. Úrad podľa jej slov prestáva zvládať trasovanie a dohľadávanie kontaktov pozitívne testovaných osôb a hygienici by potrebovali pomôcť s ľudskými kapacitami i s technikou.O situácii vo Fakultnej nemocnici Trenčín členov krízového štábu informoval námestník riaditeľa Ján Martiš. „Dnes ráno sme mali 103 pozitívnych pacientov, z toho sú dve deti. Ventilované lôžka sú plné,“ skonštatoval Martiš.Aj na základe týchto informácií krízový štáb odporučil vedeniu mesta neorganizovať plánované vianočné trhy a zrušiť ich. Zároveň odporučil obnoviť službu linky pomoci pre pozitívne testované osoby, seniorov, zdravotne znevýhodnených ľudí či osamelých rodičov s deťmi, ktorým nemá kto zabezpečiť základné potraviny, hygienické potreby či lieky.„Linku bude obsluhovať Útvar sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 11:00. Fungovať bude od piatka 26. novembra 2021," doplnila hovorkyňa mesta Erika Ságová.