Kollár označil Fica za mafiána. Matovič vyvesil plagát o vrahovi, ktorý káže o morálke (video)

Lepšie je byť mafián ako plagiátor

Komisia nič nevyrieši

Mikulec robil protiakciu

Fico vymenoval mafiánov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2021 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) nezvláda svoju funkciu odborne a eticky a objavujú sa informácie, že dlhé mesiace dochádza k manipulovaniu trestných konaní vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pred plénom parlamentu to povedal predseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico pri odôvodňovaní návrhu na odvolanie ministra Mikulca z funkcie.Fico vo vystúpení spomenul viaceré komentáre, že dnes na Slovensku pôsobí mafia vo všetkých stranách, v Slovenskej informačnej službe (SIS) , v polícii, na prokuratúre a súdoch. „Prosím, dajte mi vedieť, či je to tá moja mafia?“ spýtal sa. Po hlasoch z pléna Fico zareagoval: „Som hlava mafie, ktorá je prakticky všade.“Počas vystúpenia Fica za ním sediaci minister financií Igor Matovič (OĽaNO) vyvesil plagát s textom: „Vrah na rohu ulice o morálke káže.“ Fico následne začal upokojovať poslancov po ich nesúhlasných výkrikoch. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) reagoval, že „čo čakáme od mafiánov“. Na to Fico odvetil, že „lepšie je byť mafián ako plagiátor“. Kollár opäť zareagoval, že „to vám gratulujem“.Šéf Smeru-SD vyhlásil, že komisia, ktorá má vrátiť dôveru v právny štát, nič nevyrieši. Koalícii odkázal, že je iba na nej, ako ďaleko v tejto veci zájde. Ak sa podľa Fica urobí z generálneho prokurátora štatista a zo špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica „všetko na svete“, keď nebude treba vyšetrovateľov a prokurátorov, tak to bude mimo pravidiel právneho štátu. Zdôraznil, že koalícia zasiala pôdu pre revanš, ale sociálna demokracia takto postupovať nebude.Fico, podobne ako na schôdzi parlamentu v júni, Mikulcovi povedal, že mal zadávať zákazky svojej rodine v čase, keď pôsobil u vojenských tajných alebo že mal zobrať úplatok 100-tisíc eur. Podľa šéfa Smeru-SD je podstatné to, čo sa dnes deje v polícii a „čoho sú schopní“ vyšetrovatelia NAKA. „Ste sa rozhodli, že znásilníte tému očisty,“ vyhlásil Fico s tým, že Smer-SD dlhé mesiace upozorňoval, že dochádza k manipuláciám s trestnými konaniami.Šéf Smeru ďalej uviedol, že SIS prišla v máji s informáciou o skupine elitných vyšetrovateľov, ktorí manipulujú trestné konania tak, že voči vybraným osobám „sa všetko vymyslí“ a podporí sa to výpoveďami kajúcnikov. O tom boli podľa neho informovaní tento rok v máji ústavní činitelia. „Je na prospech predsedu Národnej rady SR, že na neverejnej schôdzi prečítal skrátenú formu správy SIS,“ uviedol Fico.Ako ďalej povedal, namiesto toho, aby minister vnútra po správe SIS začal konať, „robil protiakciu proti vyšetrovaniu“. Na adresu vládnej moci líder Smeru-SD povedal, že riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský sa dostal do väzby pre to, „lebo ste mu potrebovali zatvoriť ústa“, aby nehovoril o manipulácii trestných konaní.Fico menoval mafiánov, ktorí boli poprepúšťaní a podľa neho si užívajú majetok získaný trestnou činnosťou. „Za čerešničku na torte“ označil, že kajúcnik Ľudovít Makó dostal štátnu zákazku na stráženie Slovenskej pošty O obvinení vyšetrovateľov NAKA predseda Smeru povedal, že boli pri vyšetrovaní všetkých medializovaných prípadov. A keď dochádzalo k manipuláciám trestného konania, tak sa týka aj bývalých policajných prezidentov Milana Lučanského Tibora Gašpara či bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Na záver prejavu Fico vyzval na odvolanie ministra vnútra. Predsedajúci Boris Kollár schôdzu prerušil. Popoludní bude rokovanie parlamentu pokračovať Hodinou otázok.