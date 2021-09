Kollár poďakoval pápežovi, že cirkev posúva dopredu a má pokrokové myšlienky aj názory

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Súčasťou neverejného pondelňajšieho programu pápeža Františka bolo aj stretnutie s predsedom parlamentu Borisom Kollárom Sme rodina ).Podľa Kollára je pápež František veľmi pokrokový a má veľmi rád ľudí. Nerozlišuje, či je dieťa z úplnej či neúplnej rodiny a hlása to, aby boli do božieho stáda prijímaní všetci. „Za toto som mu poďakoval, že tú cirkev aj týmto posúva dopredu, modernizuje ju a má pokrokové myšlienky a názory," uviedol Kollár.S pápežom Františkom sa rozprával aj o ochrane životného prostredia. „Máme šťastie, že tento pápež je taký, aký je a ide s dobou. Cíti aj skrivodlivosti sveta, ale cíti aj našu zodpovednosť voči našim budúcim generáciám,“ dodal. Predseda parlamentu predstavil pápežovi Františkovi projekt sochy vierozvestov Cyrila a Metoda v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska. Socha by mala stáť v areáli Bratislavského hradu.