Premiér Heger vyzdvihol pápežovu srdečnosť, jeho deti mu odovzdali aj ručne vyrobené darčeky

Mladí ľudia v politike

Kresťanská láska a ľudskosť

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Hlava katolíckej cirkvi sa po skončení pondelňajšieho verejného programu odobrala do priestorov Apoštolskej nunciatúry pri Horskom parku. Súčasťou neverejného programu pápeža Františka bolo aj stretnutie s predsedom vlády Eduardom Hegerom OĽaNO ).Premiér Heger uviedol, že on a jeho rodina absolvovali s pápežom veľmi príjemné stretnutie. Premiér sa pápeža opýtal, s akým posolstvom prichádza pre neho ako predsedu vlády.„Svätý otec vyzdvihol, že na Slovensku vidí aj v politike mladých ľudí, čo teda veľmi pozitívne hodnotil. Páčilo sa mu aj to, že na Slovensku videl veľa mladých ľudí, rodín s deťmi, čo je pre neho veľkým znakom, že Slovensko má pred sebou skvelú budúcnosť,“ povedal Heger.Premiér sa pápeža pýtal aj na výber destinácií na Slovensku. Pápež vysvetlil, že počas každej návštevy sa chce stretnúť s ľuďmi, ktorí sú v núdzi a na okraji spoločnosti.„Tak tomu bude aj na Slovensku, pretože vidí, že v dnešnej dobe sa aj toto dostáva na okraj a je dôležité ukazovať kresťanskú lásku a ľudskosť v záujme o týchto ľudí a pomôcť im,“ povedal Heger.Predseda vlády dodal, že na záver stretnutia on a jeho rodina odovzdali pápežovi darčeky. „Naše dve dcéry pre pápeža ručne vyrobili mydlo a syn mu odovzdal pohľadnicu s krížom, ktorú urobil,“ povedal Heger. Vyzdvihol pápežovu srdečnosť v tom, že je to človek ľudskosti, ktorý sa zaujíma o každého človeka bez rozdielu.