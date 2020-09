Kollár prehovoril o stretnutí s Haščákom, riešili vraj len útoky médií (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

21.9.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) a líder vládneho hnutia Sme rodina Boris Kollár tvrdí, že si chcel s Jaroslavom Haščákom „zoči-voči“ vydiskutovať, prečo naňho útočia médiá vlastnené finančnou skupinou Penta . Povedal to na pondelňajšej tlačovej konferencii s tým, že sa rozprávali aj o „rovnakom metri“ voči politikom.Kollár tvrdí, že Haščákovi „nevidí do hlavy“ a nevie, prečo sa s ním chcel stretnúť. „Možno sa naozaj prišiel pozrieť na Kollára a niečo z toho do knihy dá,“ povedal. Dôvodom stretnutia zo strany šéfa parlamentu bola podľa jeho slov snaha o diskreditáciu, ktorá „tu je už od volieb“.„Chcel som vedieť, či to ide na jeho príkaz,“ povedal predseda parlamentu. „Keby som chcel robiť tajné veci, nepôjdem s ním o štvrtej poobede do reštaurácie môjho kolegu,“ dodal. Tvrdí, že má čisté svedomie a má aj svedkov toho, že počas rozhovoru riešil len útoky médií.Kollár sa stretol so spolumajiteľom Penty Haščákom v piatok 18. septembra v hoteli koaličného poslanca NR SR Martina Borguľu (Sme rodina). Predseda parlamentu tvrdí, že s Haščákom hovoril o článkoch v týždenníku Plus 7 dní, ktoré „idú proti nemu“.Haščák v tejto súvislosti povedal, že s predsedom parlamentu chcel debatovať, lebo začal písať knihu, ktorá je aj o politike. Obaja potvrdili, že sa stretli prvýkrát v živote.